Consejos de limpieza para mantener la higiene en hogares con felinos

El olor a heces de gato puede resultar desagradable y persistente en el hogar.

Sin embargo, existen métodos de limpieza que no requieren el uso de cloro, protegen la salud de las personas y de los felinos, y mantienen la higiene de manera efectiva.

Entre las opciones recomendadas están: vinagre blanco diluido, bicarbonato de sodio, agua oxigenada (en bajas concentraciones) y limpiadores enzimáticos comerciales para mascotas. Estos productos eliminan los olores sin afectar la salud de los gatos ni la de los miembros de la familia, esto de acuerdo con el sitio de Veterinary Manual.

Mantener la caja de arena limpia a diario, usar arena absorbente de calidad y ventilar regularmente los espacios donde está ubicada la caja son pasos fundamentales. También se sugiere lavar la caja con regularidad y aplicar bicarbonato o productos enzimáticos después de cada limpieza para mantener un ambiente fresco.