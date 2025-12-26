Boxing Day: origen y significado de esta festividad

En México las celebraciones navideñas se llevan a cabo principalmente durante el 24 y 25 de diciembre. Las familias se preparan para la festividad días antes y Nochebuena es característica por la cena entre familia o amigos, mientras que en Navidad se come recalentado, se abren regalos y se pasa tiempo con seres queridos.

Sin embargo, no hay una sola manera de celebrar la Navidad, en realidad, existen tantas formas como países en el mundo; y todas resultan correctas, pues, bajo los estándares de cada cultura, esa es la manera en la que debe pasarse esta festividad.

¿Qué es el Boxing Day y su origen histórico?

El 26 de diciembre ha sido llamado en diversos países "Boxing Day", e incluso en algunos se considera igual de importante que el 25 y es visto como una "segunda Navidad", mientras que la Nochebuena es un día común y corriente. De acuerdo con el medio, ABC, esta fecha tiene sus orígenes en la Edad Media en el Reino Unido, cuando en las iglesias abrían las cajas de donaciones recolectadas a lo largo del año para repartirlas entre los más necesitados de una comunidad. El 26 de diciembre era una fecha para dar un respiro y extender la alegría de la Navidad, enfocándose en fomentar las donaciones y tener solidaridad entre miembros de la sociedad.

Celebraciones del Boxing Day en diferentes países

A pesar de los siglos, el Boxing Day ha logrado perdurar como una fecha importante en países que estuvieron relacionados al antiguo Imperio Británico o algunos europeos que lo consideran un segundo día de festejo navideño. Aunque actualmente su significado de solidaridad con los demás sigue teniendo relevancia, el 26 de diciembre se ha convertido en una de las mayores festividades deportivas y uno de los días más importantes para la actividad comercial. Históricamente en la Premier League, de Inglaterra, el Boxing Day ha marcado el inicio de un saturado calendario de partidos y enfrentamientos entre los equipos británicos, que llega hasta fechas cercanas al Año Nuevo.

Algunos países, como Canadá o Australia, lo consideran un día feriado oficial, en el que la gente sale a realizar compras masivas, pasar tiempo en familia e intercambiar regalos navideños. Por su parte, en países como Alemania -y otros de Europa central y del norte- se le dice "zweiter Weihnachtsfeiertagen", que traducido al español significa "segundo día de Navidad" y al igual que el 25, es feriado a nivel nacional.

Asimismo, en lugares como Países Bajos, el 26 de diciembre se percibe como un día para celebrar la Navidad ahora con amigos -si es que el 25 se festejó con la familia- o viceversa, y no se acostumbra a salir a tiendas ni restaurantes -que permanecen cerrados-, sino pasar tiempo en casa con seres queridos. Otros países europeos que consideran este día una segunda fecha navideña son: Andorra, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumania, Suecia y República Checa. A diferencia de Latinoamérica, en estas naciones el 24 de diciembre no significa absolutamente nada y la Navidad se celebra exactamente el 25 y se prolonga al 26 de diciembre.