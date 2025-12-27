Año Nuevo 2026: ¿cuáles son los rituales más famosos?

Como cada diciembre, los ánimos en los últimos días del mes pueden variar. Entre nostalgia por los momentos vividos o incredulidad por el rápido paso del tiempo, en vísperas de Año Nuevo siempre suele predominar la emoción y esperanza por la vuelta al Sol que comenzará, y que puede traer nuevas oportunidades y experiencias.

¿Qué rituales de Año Nuevo son más populares en México?

En la cultura mexicana, durante décadas, se han replicado y hecho famosos una variedad de rituales que prometen ser una pequeña ayuda para atraer y cumplir todas las metas, los objetivos y los sueños que se tienen para el Año Nuevo. Algunos suelen realizarse en punto de las 12, mientras que otros pueden hacerse en las primeras horas del año o a lo largo de todo el 1 de enero.

Ya sea que creas en estas supersticiones o en la manifestación al universo, aquí te contamos cuáles son algunos de los rituales más famosos que puedes hacer este Año Nuevo y para qué sirve cada uno.

Es probablemente uno de los rituales más famosos que hay. Consta de comer 12 uvas al ritmo de las campanadas de media noche. Se dice que cada uva representa un mes del año y un propósito que tienes para la vuelta al sol que empieza.

En la cultura popular las lentejas están asociadas con la abundancia y la prosperidad en la economía. Por ello, en muchas familias se acostumbra preparar un platillo que contenga esta legumbre antes o durante la cena. Otro famoso ritual con lentejas consiste en agarrar puños de la legumbre cruda y lanzarlas encima de uno en punto de las 12, como "bañándose" en ellas. Posteriormente se deben recoger del piso algunas cuantas y las debes colocar en una pequeña bolsa o saco rojo. Las colocas en tu bolsa o cartera y cargas con ellas durante todo el año.

Generaciones de mexicanos han afirmado que una persona soltera debe meterse abajo de la mesa justo a las 12 del 1 de enero para lograr conseguir pareja durante el nuevo año.

Se dice que el color de la ropa interior que uses para recibir el año entrante ayuda a atraer lo que quieres durante el año. Algunos de los colores más sonados son: Rojo para el amor, Amarillo para el dinero, la abundancia y la prosperidad, Verde para la suerte, Azul para la buena salud y la armonía, y Blanco para la felicidad, paz y alegría.

Detalles sobre las supersticiones y tradiciones de fin de año

Si deseas viajar mucho durante el año que llega, se dice que debes salir corriendo de tu casa con una maleta y recorrer tu calle o darle una vuelta a la manzana. Algunas personas dicen que para que este ritual funcione, debes haber preparado y empacado tu maleta exactamente como la harías si fueras a un viaje en ese momento, pues de esta manera realmente proyectas la intención para el año.

Un clásico de las mamás mexicanas, pues quién no creció escuchando a mamá decir todo el 31 que debías ponerte a limpiar, para que el hogar comience el año limpio y permanezca limpio durante los 365 días. En la creencia popular se recomienda barrer la casa de adentro hacia afuera, pues esto ayuda a sacar las malas vibras y energías a la calle.

Otra creencia popular dice que debes estrenar ropa el día del Año Viejo, es decir, el 31 de diciembre. Esto no solo se trata de la moda o de ser el mejor vestido durante la cena, sino de atraer cosas nuevas para el siguiente año y recibirlo con energía renovada.

Probablemente has ido a la casa de un familiar o un amigo y has visto unos borreguitos en su puerta o cerca de su entrada. Esta tradición está relacionada con la atracción del dinero y la abundancia a un hogar. Suelen colgarse figuras o peluches de borregos en las puertas, entradas de una casa o al lado de la almohada para darle la bienvenida a esta energía durante todo el año.