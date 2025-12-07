¿Qué es el ponche de huevo y cómo se hace?

Para estas fiestas decembrinas, no hay nada como una bebida cuyos aromas evocan recuerdos de navidades pasadas; sin embargo, también está bien darle variedad a la temporada con un sabor diferente.

¿Eres fan de las películas navideñas? Entonces, es posible que alguna vez hayas escuchado sobre el famoso eggnog. Esta bebida, aunque sea en mención, no falta en las celebraciones navideñas estadounidenses, pero no es exclusiva de dicha región.

¿Qué es el eggnog y su origen?

El eggnog, conocido como ponche de huevo en español, es una bebida elaborada con huevo batido, mezclado con azúcar, y crema o leche. Según la costumbre, hay quienes le agregan un toque de ron, brandy, coñac, o whisky. De acuerdo con la Encyclopædia Britannica, el origen del ponche de huevo puedes rastrearse hasta la Inglaterra del siglo XIV. Sin embargo, no se tienen registros del nombre eggnog sino hasta 1775 en el territorio de lo que actualmente es Estados Unidos. Su impacto y distribución en Estados Unidos, se debe, según Britannica, a que la mayor parte de los ingredientes del ponche de huevo eran más abundantes y baratos que en las Islas Británicas. Incluso, existen relatos que mencionan que George Washington servía ponche de huevo durante las fiestas navideñas en su residencia en Mount Vernon, Virginia, con su receta personal que contenía una cucharada rebosada de azúcar por cada huevo empleado en la preparación.

Cómo hacer eggnog en casa: receta fácil

Y para que tú también te sientas como protagonista de una película navideña, aquí te dejamos la receta de eggnog de Lauren Allen, fundadora del blog de cocina Tastes Better from Scratch. ¡Toma nota!

Ponche de huevo casero (25 minutos)

Ingredientes (para seis porciones)

6 yemas de huevo grandes

½ taza de azúcar blanca

1 taza de crema batida

2 tazas de leche

½ cucharadita de nuez moscada molida

1 pizca de sal

¼ de cucharadita de extracto de vainilla

Canela molida (para servir)

El licor de tu preferencia (opcional)

Preparación

Bate las yemas con el azúcar en un bowl mediano hasta lograr una consistencia cremosa. En una sartén a fuego medio-alto, vierte la crema, leche, nuez moscada, y la sal. Remueve hasta que rompa hervor. Agrega una cucharada de la mezcla de leche al huevo con azúcar y bate vigorosamente hasta que se integren. Repite el paso anterior, una cucharada a la vez, hasta que la mitad de la mezcla de leche esté integrada al huevo con azúcar. Agrega la mezcla a la sartén y bate constantemente durante al menos un minuto, y hasta que espese. Retira del fuego y añade la vainilla y el licor de tu preferencia (¼ de taza de ron, whisky, bourbon, o brandy). Cuela el ponche de huevo y lleva a refrigerar cubierto de film plástico. Una vez frío, sirve con una pizca de canela molida, y disfruta. El ponche de huevo dura hasta 7 días en refrigeración.