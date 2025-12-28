¿Depresión invernal o falta de vitamina D?

Durante los meses que dura el invierno, muchas personas experimentan cansancio constante, tristeza, falta de motivación y cambios en el estado de ánimo. Aunque suele atribuirse al clima frío, estos síntomas pueden estar relacionados con dos factores principales: la depresión invernal, también conocida como Trastorno Afectivo Estacional (TAE), y la deficiencia de vitamina D.

¿Qué es la depresión invernal y cómo se manifiesta?

Por este motivo, en entrevista con EL UNIVERSAL, el doctor Zigor Campos, ginecólogo experto en salud hormonal femenina, explicó algunos factores clave para tratar la depresión invernal y mejorar el bienestar emocional durante esta época.

Factores que contribuyen a la depresión invernal

La falta de vitamina D se vuelve común en temporada invernal. Esta vitamina se sintetiza principalmente a través de la exposición solar, y su deficiencia se ha relacionado con fatiga, debilidad muscular y síntomas depresivos. "En invierno nos deprimimos más, tiene mucho que ver con la cuestión climática de que se pierde luz, pues durante esta época habitualmente uno sale de casa temprano cuando aún es de noche y al regresar cae la tarde, ya está oscuro; además el clima que es más gélido y esto genera una sensación de tristeza", mencionó el especialista.

A pesar de la época que suele ser muy festiva por la llegada de la Navidad, reuniones y posadas, durante esta temporada, el experto hizo hincapié en que los recuerdos del pasado son un factor que puede jugar a favor o en contra para determinar que un paciente presente depresión invernal.

Recomendaciones para prevenir la depresión invernal

"Esto afecta por igual a hombres y mujeres, según las obligaciones y los medios de cada quien, pues muchas personas optan por huir de este clima e irse a lugares cálidos, sin embargo, el común de la población debe salir y desplazarse para ir a trabajar", dijo. Aunado a ello, el Campos resaltó la importancia de que en esta temporada, quienes tienen alguna condición o predisposición por padecimiento médico crónico también puede ser un detonante para sufrir depresión invernal.

Aunque todo está ligado a la química cerebral, se pueden evaluar los factores de riesgo que son posibles de modificar y los que no; más allá de la cuestión social y la mercadotecnia para generar dopamina como la necesidad de ir compras, aprovechar las rebajas y las ventas nocturnas, una buena manera de hacer que nuestros neurotransmisores funcionen adecuadamente es enfocarse en una buena nutrición con macronutrientes.