¿Qué le pasa al cuerpo cuando empieza el otoño? Descubre cada efecto

El inicio del otoño no solo transforma el paisaje y la temperatura, también provoca ajustes en el cuerpo humano.

De acuerdo con especialistas y el sitio de Acofarma, esta estación puede influir en el sistema inmunológico, el estado de ánimo y los ciclos de descanso, obligando al organismo a adaptarse a días más cortos y noches más largas.

-----¿Cómo afecta el otoño al estado de ánimo?

La reducción de la luz solar disminuye la serotonina y puede causar bajones emocionales, falta de motivación o incluso episodios de depresión estacional.

-----¿Qué cambios físicos experimenta el cuerpo en otoño?

Según el portal Acofarma, estas variaciones pueden repercutir en el estado físico y emocional de las personas, ocasionando ajustes en varios aspectos como:

Sueño y energía: al haber menos horas de sol, el cerebro produce más melatonina (hormona del sueño), lo que provoca cansancio o falta de energía durante el día.

Ánimo y emociones: la reducción de la serotonina, vinculada al bienestar, puede causar tristeza, irritabilidad o incluso episodios de depresión estacional.

Defensas inmunológicas: el sistema inmune se debilita con los cambios de temperatura, lo que incrementa la vulnerabilidad a gripes y resfriados.

Alimentación y apetito: el cuerpo busca consumir más calorías para mantener la energía frente al frío, lo que aumenta el deseo de comidas más densas.

Piel y humedad: la disminución de humedad en el ambiente favorece la resequedad de la piel y la sensación de tirantez.

El otoño trae consigo una serie de transformaciones que van desde lo emocional hasta lo físico. Con hábitos saludables, una buena alimentación y la exposición a la luz natural, es posible contrarrestar los efectos negativos de la estación y aprovecharla como una oportunidad para fortalecer el bienestar.