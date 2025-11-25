Los mejores lugares para conseguir árboles de Navidad económicos

La Navidad está por llegar, y con ella, la tradición de decorar el árbol de Navidad, un elemento esencial para hacer de estas festividades un momento aún más especial.

Ya sea que prefieras un árbol natural con el característico aroma a pino o un árbol artificial que puedas reutilizar año tras año, lo cierto es que la elección del árbol de Navidad puede ser un factor determinante en tu presupuesto navideño. Afortunadamente, existen varias opciones económicas que te permiten obtener un árbol de calidad sin comprometer el espíritu festivo.

¿Cuáles son los mejores lugares para comprar árboles de Navidad?

A continuación, te compartimos algunos de los mejores lugares para comprar árboles de Navidad baratos, junto con algunos consejos para ayudarte a elegir el que más se ajuste a tus necesidades y presupuesto.

Rancho Poza del Indio

Ubicado en la zona del Ajusco, este rancho es ideal si buscas un árbol de Navidad natural. Aquí puedes elegir el árbol que más te guste, cortarlo tú mismo y llevarlo a casa. La venta es directa al público, lo que te permite vivir una experiencia auténtica y económica, sin intermediarios.

Árboles de Navidad Loma Bonita

En este lugar encontrarás árboles naturales que van desde 1,50 m hasta 3 m de altura. Los precios son bastante accesibles, con rangos que van de los 350 a los 1,500 pesos, dependiendo del tamaño.

Mercado de Jamaica (CDMX)

Este mercado es conocido por su variada oferta de flores, plantas y decoraciones navideñas, y en temporada decembrina no es la excepción. Aquí encontrarás una amplia variedad de árboles de Navidad naturales, así como adornos navideños y otros elementos festivos. Los precios son muy variados, por lo que es una buena opción si buscas algo céntrico y accesible en la Ciudad de México.

Bosque de los Árboles de Navidad (Amecameca, Estado de México)

Si te atrae la idea de una experiencia más tradicional, el Bosque de los Árboles de Navidad en Amecameca es el lugar perfecto. Este sitio ofrece árboles de Navidad naturales en diversas modalidades: "corte directo", "con cruceta" y "en maceta". Además, es una opción segura, ya que todos los árboles provienen de cultivos legales y sostenibles.

¿Qué opciones hay para árboles artificiales?

Naviplastic (Venta de árboles artificiales)

Si prefieres un árbol de Navidad artificial, Naviplastic es la opción ideal. Aquí encontrarás una gran variedad de árboles artificiales de diferentes tamaños y colores, incluyendo modelos que imitan muy bien el aspecto de los árboles naturales. Además, puedes elegir entre adornos y luces navideñas para personalizar tu árbol. Entre sus opciones, destacan los árboles de colores poco convencionales, como el negro o el rosado, que se han vuelto populares en los últimos años.