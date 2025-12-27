¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026? Esto debes saber

Con la llegada del año nuevo 2026, junto con todos los rituales y simbolismos que hay para atraer la prosperidad en el inicio de un nuevo periodo en el calendario, en muchas personas surge la duda sobre el Año Nuevo Chino.

A pesar de que en la cultura occidental el Año Nuevo inicia el 1 de enero, en China se celebra días después y está enmarcado por el año nuevo lunar, esta fecha también es conocida como la Fiesta de la Primavera.

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026?

Este 2026, el calendario lunar celebra al caballo de fuego, una creatura llena de poder que motivará a explorar nuevos retos en cada aspecto de la vida, que también invita a la introspección y constancia.

El Año Nuevo Chino se rige por los ciclos de la luna, tomando como referencia la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, por este motivo no cuenta con un día establecido. En ese sentido, este 2026 la fecha en que sucederá este fenómeno será el próximo 17 de febrero.

Cabe mencionar que, el zodíaco chino está compuesto por 12 animales que rotan cada año y se entrelaza cíclicamente con los cinco elementos de la cosmología china: madera, fuego, tierra, metal y agua.

Significado del caballo de fuego en el zodíaco chino

De acuerdo con sitios especializados, el caballo de fuego está relacionado con la fuerza, el poder y la libertad, pues el espíritu indomable de este animal regirá en el destino de muchos para explorar nuevas oportunidades y estar en constante movimiento.