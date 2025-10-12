Conoce los alimentos que son nutritivos para las ardillas

Conoce los alimentos que son nutritivos para las ardillasEn la naturaleza, las ardillas no solo cumplen la función de consumidoras, sino también de dispersoras de semillas
Aunque pareciera que su dieta está limitada a las clásicas nueces, en realidad es muy variada y juega un papel fundamental en su capacidad de adaptarse a distintos entornos.
En grandes ciudades, como la Ciudad de México, puede convertirse en una tarea difícil para ellas hallar comida que realmente aporte valor nutricional a su dieta y es común que las veamos comiendo lo que encuentren.
Incluso, a veces se vuelve una actividad "divertida" ver como estos roedores toman lo que sea que se les ofrezca -como papas a la francesa, golosinas procesadas, pan, entre otros-, sin embargo, a pesar de su habilidad de adaptabilidad a la comida disponible para ellas, ofrecer alimentos inconscientemente puede causar daños considerables en su calidad de vida.
Conocer a detalle qué comen y cómo eligen sus alimentos no solo despierta curiosidad, sino que también ayuda a comprender la importancia de su presencia en bosques, ciudades y áreas rurales. Su dieta refleja una estrategia de supervivencia que, aunque sencilla en apariencia, está llena de adaptaciones fascinantes.
¿Qué pueden comer las ardillas?
Si tienes la intención de aportar comida en algún parque o área verde cerca de tu casa a estos simpáticos roedores, debes conocer qué alimentos realmente traerán un beneficio para ellas.
De acuerdo con National Geographic esto es lo que las ardillas suelen comer:
Semillas
Raíces y hojas
Frutos secos
Huevos o pájaros muy pequeños (en raras ocasiones)
Insectos
Asimismo, según el Centro Veterinario Barbanza de España, estos son alimentos que puedes proporcionar a las ardillas de manera segura:
Variaciones de lechuga
Acelgas
Hojas de zanahoria
Espinacas
Brócoli
Pimientos
Arúgula
Tomates (no la planta que es tóxica)
Variedad de nueces, semillas y frutos secos
Zanahoria
Uvas
Fresas
Manzana (sin sus semillas)
Plátano
Pera
Sandía
Melón
Piña
Mango
Papaya
Granada
Moras
¿Qué alimentos NUNCA deberías ofrecerle a una ardilla?
Chocolate
Alimentos preparados y procesados
Ensaladas con aderezos