Cada vez son más los cuidadores que optan por incorporar alimentos naturales en la dieta de sus mascotas, sin embargo, aún hay muchos mitos que señalan que las frutas son dañinas para los perros. Ante ello, el experto en bienestar animal José María Zamora, mejor conocido en redes sociales como Chemanimals, compartió por medio de redes sociales un clip informativo donde recomienda frutas que puede comer tu mejor amigo.

Chemanimals es un veterinario originario de Culiacán, Sinaloa, que se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más vistos en Latinoamérica con más de 10 millones de seguidores en TikTok por ser un experto en fauna.

¿Qué frutas pueden comer los perros?

Manzana: Rica en fibra, vitamina A y C, también ayuda a limpiar los dientes de tu mascota. Evita las semillas ya que esas si pueden llegar a ser tóxicas para tu perro.

Plátano: El experto recomienda no darlo completo, pero menciona que fortalece su digestión al ser rico en potasio y magnesio. Con una porción de un cuarto a la semana bastará para que tu mascota esté sana.

Sandía: Es una fruta muy hidratante que aporta agua al organismo de tu mascota. Evita las semillas y ofrécelo en pequeñas raciones.

Melón: Favorece el sistema nervioso, es alto en fibra y se recomienda darlo en pequeñas raciones.

Pera: Contiene vitamina A y vitamina K, además de promover la salud intestinal.

Fresa: Las fresas ayudan a limpiar los dientes de las mascotas ya que son ricas en enzimas. Debe retirarse las hojas verdes y se pueden dar enteras.

Papaya: Promueve la salud intestinal al ser rica en fibra y además contiene papaína, esta fruta se puede dar bien racionada hasta dos veces por semana.