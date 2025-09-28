Xbox Tokyo Game Show 2025: anuncios y novedades

Con motivo de la convención anual de videojuegos "Tokyo Game Show" en Japón, este jueves, Xbox en conjunto con Microsoft emitió un evento digital a través de su canal oficial de YouTube, en el que la compañía lanzó algunos anuncios oficiales.

Como parte de programa, Xbox presentó alguno de los títulos que estarán disponibles próximamente para la consola de Xbox Series X/S y PC. Entre las sorpresas se reveló el primer teaser de "Forza Horizon 6", lo que causó gran emoción entre los amantes de la velocidad y las carreras de autos.

Xbox en la Tokyo Game Show 2025: Forza Horizon 6 arrasa en los estrenos

Uno de los anuncios que más causó furor fue la salida del nuevo "Forza Horizon 6" de Playground Games, que se lanzará a principios de 2026. De acuerdo con el anuncio, la sexta entrega de la franquicia estará ambientada en Japón, con paisajes y escenarios icónicos que rendirán tributo a la riqueza cultural del país.

Forza Horizon se ha caracterizado por llevar a los jugadores a bellas recreaciones de las principales ciudades de diferentes países: desde las coloridas calles de México hasta las inesperadas rutas de Australia. Por su parte, el director de arte del juego, Don Arceta, enfatizó en el gran esfuerzo que ha hecho el equipo por hacer que esta nueva entrega se sienta más auténtica y viva que nunca.

Este juego estará disponible para Xbox Series X/S, PC y posteriormente para PlayStation 5. Además, estará incluido en el catálogo del Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass desde el día de su lanzamiento sin ningún cobro adicional.

Otros videojuegos que se estrenarán en Xbox

Estos son otros títulos que se lanzaran entre finales de 2025 y principios de 2026:

NINJA Gaiden 4: Platinum Games confirmó que se añadirán nuevos modos de dificultad ajustables al videojuego a partir del 21 de octubre de 2025.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake: a principios de 2026 se lanzará un remake de este clásico de terror.

Call of Duty: Black Ops 7: a partir del 14 de noviembre estarán disponibles dos nuevos mapas multijugador ambientadas en Japón: Toshin (una metrópolis inspirada en Tokio) y Den (un castillo japonés).

Flight Simulator 2024: llegará con 23 nuevas ubicaciones en el continente asiático, desde Kioto y Osaka hasta Sapporo y Tokio.

Monster Hunter Stories 1 y 2: ambos títulos de Nintendo llegarán a las nuevas consolas de Xbox.

Gungrave G.O.R.E.: Blood Heat: se lanzará un remake del título de acción de 2022 con gráficos mejorados para consolas modernas.