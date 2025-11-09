Las 3 novedades que llegaron a WhatsApp

WhatsApp agrega 3 nuevas funciones con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y hacer su comunicación más enriquecedora. Si eres usuario de iOS o Android, seguramente ya las has empezado a notar.

¿Cuáles son las nuevas funciones de WhatsApp este noviembre 2025?

A través de un video y de su canal de difusión, WhatsApp presentó 3 nuevas funciones para aumentar la personalización e interacción entre los usuarios.

1. Búsqueda de grupos: Dicha función promete facilitar la búsqueda de grupos cuando el usuario no recuerda el nombre de alguno en particular o cuando tiene demasiados chats y termina perdiéndose.

2. Nuevos stickers: WhatsApp agregó nuevos paquetes de stickers para la temporada, mismos que pueden hacer más expresivos y divertidos a los chats. Si eres amante de la comunicación con recursos gráficos, seguro los disfrutarás.

3. Escáner de documentos: Ya no tendrás que salir de la app para escanear documentos. Con esta tercera novedad podrás digitalizar recibos, tickets, boletos, etcétera, en menos tiempo.

¿Cómo usar las nuevas funciones de WhatsApp?

Si quieres aprender a utilizar cada una de las nuevas funciones de WhatsApp, te dejamos un tutorial detallado:

Búsqueda de grupos: En caso de no recordar el nombre de un grupo, pero si a alguno de sus miembros, entra a "Chats" y en el apartado de búsqueda introduce su nombre. Automáticamente te saldrán los grupos en común.

Nuevos stickers: Para utilizar los nuevos stickers de WhatsApp, deberás abrir un chat y presionar el botón de emojis (ubicado en la esquina inferior izquierda). Posteriormente, ve al apartado de stickers y en la barra de abajo encontrarás a todos los nuevos personajes.

Escáner de documentos: Para escanear documentos desde la aplicación, primero tienes que abrir un chat y después oprime el botón "archivo adjunto" con el ícono de un clip. Luego, ve a "documentos" y en la tercera opción encontrarás "Scanner". Finalmente, coloca tu documento frente a la cámara y toma una foto. Si lo prefieres, puedes añadirle filtros, cambiar la orientación de la página o compartir el archivo en PDF.

Durante los siguientes meses, WhatsApp estará presentando nuevas funciones y actualizaciones. No te desesperes si no encuentras estas novedades en tu aplicación, recuerda que llegan de manera paulatina.