Estos son los troyanos más peligrosos en Android

En la actualidad, las personas tienen una buena parte de sus vidas almacenada en los celulares, hecho que convierte a estos dispositivos en el blanco ideal para los cibercriminales y los ataques con virus.

Específicamente, los troyanos pueden atentar contra las aplicaciones bancarias, los datos personales, las contraseñas e incluso la privacidad de los archivos (fotos, videos, audios, documentos, etcétera).

Para protegerte, primero debes identificar a las posibles amenazas. Así que presta atención porque en Techbit de EL UNIVERSAL te presentamos a los 5 troyanos más peligrosos para Android.

¿Qué es un troyano?

De acuerdo con la empresa especializada en ciberseguridad Fortinet, un virus troyano es un tipo de malware que se descarga en un dispositivo disfrazado de programa legítimo.

Para conseguir que las víctimas caigan, el atacante suele recurrir a engaños y estrategias de ingeniería social para robar sus datos, por ejemplo, mediante correos electrónicos infectados o SMS falsos.

Según explica Fortinet, el nombre de "virus troyano" viene de la historia del caballo de Troya, que se presentaba como un "regalo" cuando en su interior tenía preparado un ataque. De esta misma manera funcione el virus.

5 troyanos más peligrosos para Android

1. Troyano bancario

Un artículo de la empresa de ciberseguridad Kaspersky detalla que un troyano bancario es un virus diseñado para robar los datos del banco de un usuario, sistemas de pago electrónico y sistemas de tarjetas de plástico.

2. Troyano downloader

Un troyano downloader o dropper es un malware que se hace pasar por una aplicación legítima, donde al instalarse contiene un código oculto. Kaspersky menciona este tipo se puede esconder incluso dentro de aplicaciones de Playstore.

3. Troyanos de acceso remoto

Por otra parte, la empresa de ciberseguridad y tecnología ESET advierte que los troyanos de acceso remoto (RAT) también son peligrosos porque tienen el objetivo de espiar el dispositivo móvil de la víctima.

Este tipo de virus incluso son capaces de registrar las pulsaciones del teclado para guardar las contraseñas y credenciales que se introducen a un sitio web.

4. Troyano falso antivirus

En cuarto lugar se encuentra el troyano falso antivirus (Fake AV), que trata de hacerse pasar por aplicaciones del sistema o antivirus que muestran falsas alertas de virus.

Cuando infecta, arroja múltiples ventanas emergentes que pretenden alertar al usuario para que pague por un "programa de cuidado" para el celular, aunque esa promesa tampoco es verdad.

5. Troyano notificador

Finalmente, otro peligro para Android es el troyano notificador. El mismo artículo de Kaspersky detalla que puede resultar una amenaza porque es invisible para la víctima.

Una vez que el atacante logró infectar el dispositivo de la víctima, instala un notificador. Dicho sistema se encarga de enviar una alerta o notificación cuando la víctima se encuentra en línea.

En ese momento, el hacker puede instalar otros malware dañinos mientras la víctima navega con completa calma por la red.

¡Cuida tu dispositivo! Para evitar ser infectado por uno de estos troyanos, los expertos en ciberseguridad recomiendan no instalar aplicaciones de desarrolladores piratas o fuera de las tiendas certificadas como Google Play Store y App Store.