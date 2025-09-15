YouTube y UNICEF lanzan curso de crianza positiva

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el propósito de fortalecer los vínculos familiares y promover hogares libres de violencia, UNICEF y YouTube lanzaron en México el curso en línea Crianza Positiva, disponible en el canal oficial de UNICEF México.

La iniciativa ofrece diez módulos de menos de 37 minutos en total, desarrollados por psicólogos clínicos, terapeutas parentales y creadores especializados en infancia y adolescencia.

El contenido aborda temas como el manejo de emociones, la seguridad en internet, estrategias frente a los "berrinches" y la responsabilidad compartida de los cuidadores.

"La paz comienza en casa"

Durante el anuncio, Rocío Aznar, Jefa de Protección de UNICEF en México, destacó la relevancia del proyecto. "Criar a niñas y niños es un reto enorme y a veces puede sentirse abrumador. Pero mamás, papás y personas cuidadoras no están solas.

Este curso los acompaña con herramientas simples y prácticas que pueden transformar los retos del día a día en momentos de diálogo, respeto y unión familiar", declaró en un comunicado de prensa.

El curso se inspira en el programa Crianza con Conciencia Positiva (CC+), que en México redujo 51% el abuso físico, 37% el abuso emocional y 45% el abuso general en los hogares participantes. Según UNICEF, una de cada dos niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años sufre disciplina violenta, lo que repercute en su salud mental, desempeño escolar y desarrollo social.

Una apuesta digital de gran alcance

Por su parte, Daniela Guerra, Líder de Creadores y Responsabilidad para YouTube Hispanoamérica, resaltó el compromiso de la plataforma: "YouTube se compromete a ser una plataforma global de aprendizaje y comunidad, empoderando no solo a creadores, también a madres, padres y personas cuidadoras para promover la crianza positiva", afirmó en el comunicado.

La alianza entre UNICEF y YouTube busca acercar herramientas claras, prácticas y accesibles a millones de familias, fomentando comunidades más resilientes y entornos seguros para la niñez. Ambas instituciones adelantaron que en 2026 continuarán colaborando en nuevos programas y actividades en beneficio de las familias.