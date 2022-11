Twitter Blue fue suspendido tras oleada de cuentas falsas pero verificadas

Los usuarios notaron que ya no era posible sumarse al servicio porque la función para sumarse a Twitter Blue había desaparecido de la barra lateral de la app para iOS. Algunas personas notaron que el botón seguía ahí, pero al tocarlo se desplegaba un mensaje que decía que la suscripción estaría disponible en su país en el futuro.

"Twitter parece haber lanzado la nueva suscripción Twitter Blue de 7.99 dólares. Comprobado con API de Twitter y la compra desde la aplicación para Twitter Blue Verified ya no aparece para producción", publicó la analista Jane Manchun Wong.

Esto surgió después de que Twitter comenzó a inundarse de cuentas falsas, pero verificadas. Como cualquier persona podía comprar el check azul de verificación, comenzaron a proliferar las cuentas que suplantaban diversas identidades, señaló xataka.com

Surgieron cuentas falsas verificadas de Valve, Nintendo, Lebron James, Twitter y del propio Musk. También de personas que se hacían pasar por periodistas, ejecutivos, empresas, celebridades y deportistas.

Por eso, el lanzamiento del nuevo Twitter Blue quedó suspendido, aunque los suscriptores del servicio que recibieron el check azul de verificación no lo perderán, aunque se arriesgan a dejar de estar verificadas si no cumplen con las reglas del servicio que incluyen no suplantar la identidad de otras personas.

De acuerdo con TechCrunch, muchas cuentas que tenían la insignia azul y que estaban suplantando otras identidades siguieron activas el tiempo suficiente hasta que fueron detectadas por los moderadores.

El nuevo Twitter Blue se lanzó en Estados Unidos el 9 de noviembre pasado y los usuarios podían suscribirse por 8 dólares al mes y tenían, entre otras ventajas, la insignia azul sin previa verificación de la identidad.

Xataca.com señaló que existe una forma de comprobar si una cuenta tiene un check azul heredado del antiguo sistema de verificación. Y es que, al darle click a la insignia azul, aparece un mensaje que informa si se trata de una cuenta verificada porque tiene notoriedad o por Twitter Blue, lo que representó un punto a favor para quienes buscaban usar la red social para suplantar identidades o montar estafas.

En un intento por evitar estos problemas y distinguir las cuentas auténticas y de alto perfil suscritas a Twitter Blue, Musk lanzó la etiqueta "Oficial", como una doble verificación, pero la eliminó tras unas horas y después regresó, pero con algunos cambios y sin mayores explicaciones.

Según Platformer, la etiqueta estará disponible únicamente para anunciantes o suscriptores de Twitter Blue, por lo que no bastaría tener una insignia de verificación heredada o poseer una cuenta de alto perfil. Si se quiere recibir la nueva etiqueta se tendría que pagar.

"Como podemos ver, Elon Musk va haciendo cambios a la red social casi en tiempo real", indicó xataca.com

Así lo explicó Musk: "Tenga en cuenta que Twitter hará muchas tonterías en los próximos meses. Mantendremos lo que funciona y cambiaremos lo que no", señaló en su cuenta en esta red social.