Qué países han prohibido el uso de TikTok y por qué

El sábado 18 de enero, TikTok envió un mensaje a través de su plataforma notificando que la aplicación dejaría de estar "disponible temporalmente" en Estados Unidos, una medida que antecede la implementación de una nueva ley que afectaría a 170 millones de usuarios de la popular app.

Sin embargo, este domingo 19 de enero, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, informó que firmaría una orden ejecutiva para otorgar más tiempo a la plataforma china, con el objetivo de permitirle encontrar un comprador autorizado antes de que la prohibición entre en vigor en el país. Trump también propuso que la aplicación fuera controlada en un 50% por accionistas estadounidenses.

Este desarrollo generó reacciones inmediatas entre los usuarios de TikTok en Estados Unidos, quienes comenzaron a reportar en redes sociales como X que la aplicación había vuelto a funcionar en sus dispositivos. Frases como "TikTok is back" y "My TikTok is working again" inundaron las plataformas, reflejando el alivio y la alegría de los usuarios al ver restaurado el acceso a la app que se ha convertido en una de las más populares a nivel mundial.

El debate sobre la seguridad de esta plataforma china no se limita a Estados Unidos. En los últimos años, diversos países han adoptado medidas similares para restringir el uso de la aplicación, citando preocupaciones sobre la protección de datos, la privacidad de los usuarios y el posible espionaje.

A continuación, te presentamos algunos de los países que han prohibido o restringido el uso de TikTok en sus territorios:

- Nueva Zelanda

En marzo de 2023, Nueva Zelanda prohibió el uso de TikTok en los dispositivos utilizados por los miembros del Parlamento, citando preocupaciones de ciberseguridad.

Esta decisión se sumó a las de otros países que también han expresado temores sobre el potencial de la aplicación para ser utilizada con fines de manipulación o espionaje por parte del régimen chino. Aunque la restricción afectó a los dispositivos oficiales, se permitió a los funcionarios tomar decisiones especiales si necesitaban la aplicación para fines políticos.

- Bélgica

En marzo de 2023, Bélgica se unió a la lista de países que impusieron restricciones a TikTok. El primer ministro, Alexander De Croo, anunció que el gobierno belga prohibiría el uso de la app en los teléfonos móviles oficiales de los funcionarios públicos durante un periodo inicial de seis meses.

Esta medida no afectó los dispositivos personales de los empleados públicos ni de los legisladores, pero sí se alineó con las preocupaciones europeas sobre la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios.

- Albania

En 2024, Albania adoptó una medida drástica, anunciando la prohibición de TikTok durante un año a raíz de un incidente trágico que involucró la muerte de un adolescente.

La prohibición, que comenzó a principios de 2025, fue parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la seguridad en las escuelas y proteger a los menores de los riesgos asociados con las redes sociales.

- Canadá

Canadá también ha tomado medidas enérgicas contra la plataforma. En 2024, el gobierno canadiense ordenó el cierre de TikTok Technology Canada, la empresa que representaba a TikTok en el país.

Aunque esta medida no implicó un bloqueo total de la aplicación, se enmarcó dentro de una revisión de seguridad nacional liderada por los servicios de inteligencia del país.

Además, en 2023, Canadá había prohibido a los empleados federales el uso de TikTok en sus teléfonos oficiales debido a preocupaciones sobre la privacidad.

- Dinamarca

A principios de 2024, Dinamarca se unió a la lista de países que han tomado medidas contra TikTok, prohibiendo el uso de la aplicación en los dispositivos de trabajo de sus empleados en el Ministerio de Defensa.

La decisión fue adoptada después de que el Centro de Seguridad Cibernética del país evaluara los riesgos de espionaje asociados con la aplicación, considerando que TikTok solicita ciertos permisos que podrían comprometer la seguridad nacional.

- China

Aunque TikTok es una de las aplicaciones más populares a nivel global, nunca ha estado disponible en China continental.

En su lugar, los usuarios chinos tienen acceso a Douyin, una aplicación similar que sigue estrictas normas de censura impuestas por el gobierno de Beijing. Además, TikTok cesó sus operaciones en Hong Kong tras la implementación de una nueva ley de seguridad nacional en la región.