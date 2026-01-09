Las empresas que han sufrido intentos de boicot por el ICE

En los últimos meses, múltiples usuarios de internet, principalmente pertenecientes a comunidades latinas, han hecho el llamado a dejar de consumir determinados productos o servicios, con el fin de apoyar a la comunidad latina migrante en el norte del continente.

Tras una nueva ola de redadas antiinmigrantes en junio de 2025, varias empresas enfrentaron intentos de boicot y oposición pública por su presunta colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Los motivos incluyen publicidad de reclutamiento, contratos gubernamentales y la presunta falta de protección a los clientes migrantes.

¿Qué motivó el boicot a Spotify?

Estos llamados realizados por organizaciones civiles, colectivos migrantes y activistas de derechos humanos, han puesto una gran presión sobre distintas empresas, quienes son acusadas por beneficiarse indirectamente de las políticas migratorias implementadas por el ICE.

El caso más reciente es el de la plataforma de música streaming Spotify, a finales de 2025. La aplicación enfrentó un boicot generalizado de usuarios, debido a su supuesta participación como canal de legitimación de políticas migratorias por la inclusión de anuncios institucionales y de reclutamiento del ICE en su plataforma.

Una de las personalidades que se pronunció en su contra fue Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación mexicana Café Tacvba, quien realizó una solicitud para que su música sea retirada de la plataforma por diversas razones contrarias a su ética personal y profesional, incluyendo entre los motivos la publicidad del ICE.

Los anuncios transmitidos por la aplicación formaban parte de una amplia campaña gubernamental y ofrecían bonos anuales e incentivos monetarios para nuevos oficiales de deportación. Ante la presión y el escrutinio público, Spotify confirmó recientemente que los anuncios dejaron de transmitirse y que no representaban una violación a sus normas.

Impacto de las redadas antiinmigrantes en empresas

En agosto de 2025, diversos grupos de activistas de la ciudad de Los Ángeles hicieron un llamado a un boicot de 24 horas contra algunas cadenas de supermercados, tiendas de autoservicio y restaurantes de comida rápida, tras calificarse como cómplices indirectos de las deportaciones masivas llevadas a cabo por órdenes del presidente Donald Trump.

A pesar de que estas empresas han negado un vínculo formal con estas políticas, fueron señaladas por presuntamente "permitir operativos del ICE en sus instalaciones", luego de varios incidentes de detenciones en sus estacionamientos. Estos boicots locales se difundieron ampliamente a través de plataformas digitales, invitando a más personas a sumarse en otras partes del mundo y utilizando el poder del consumo como herramienta política.

Reacciones de activistas y artistas contra el ICE

Finalmente, diversas empresas tecnológicas y de datos también han sido señaladas por proveer infraestructura digital, servicios en la nube o software que podría ser utilizado por el ICE para el manejo de bases de datos, reconocimiento, vigilancia o logística operativa, calificadas a menudo como "la columna vertebral digital" para las operaciones de la agencia.

La compañía Amazon, a través de Amazon Web Services (AWS), Google y Microsoft fueron mencionadas en campañas activistas, quienes exigen el fin de contratos con agencias migratorias que faciliten la vigilancia, el rastreo, la detención y la deportación de personas. En colaboración con la causa, cientos de empleados de las empresas pidieron terminar con estos contratos millonarios, expresando su indignación.