Aumento de 50 dólares en consolas PlayStation 5 de Sony en EE. UU.

"Al igual que muchas empresas globales, seguimos navegando en un desafiante entorno económico", publicó Isabelle Tomatis, vicepresidenta de Marketing Global de Sony, en un blog. "Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio de venta recomendado para las consolas PlayStation 5 en Estados Unidos a partir del 21 de agosto".

El cambio de precio afecta a la PlayStation 5 estándar, la Edición Digital y la Pro. De acuerdo con la compañía, los precios de los juegos y accesorios permanecen sin cambios y el incremento únicamente afecta a las consolas vendidas en Estados Unidos.

Cuando Sony reportó sus ganancias a principios de agosto, la compañía con sede en Tokio informó que estaba trabajando para diversificar su cadena de suministro para aliviar el impacto de los aranceles de Estados Unidos.

Sony es el último de los tres grandes fabricantes de consolas en aumentar los precios este año. Microsoft incrementó los precios de sus consolas Xbox en marzo, y Nintendo ha aumentado los precios tanto de su consola original Switch como de los accesorios para la Switch 2.