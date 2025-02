Fallas en WhatsApp: Reportan errores en aplicación

Usuarios reportan fallas en el servicio de mensajería de la aplicación WhatsApp.

Se cae whatsapp, todos yendo a Twitter #WhatsApp pic.twitter.com/K8wiPPp21Q — Jorge Martinez (@martinezzjor) February 28, 2025

"Mi teléfono no me deja descargar Stickers e imágenes, me dice Descarga Fallida. No me llarob VoiceNotes hoy pero creo que también están fallando", compartió una persona en DownDetector.

Yo corriendo a Twitter a ver si si se cayó WhatsApp. pic.twitter.com/2PfFQ8eDPG — Alexa ? (@Melenuda_) February 28, 2025

Otros usuarios han reportado los errores en redes como X, de forma irónica con memes.