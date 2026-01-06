Ciberdelincuentes aprovechan etiquetas en paquetes para estafas

Tirar una caja de paquetería parece un acto inofensivo, pero puede abrir una puerta a estafas. Los expertos en seguridad han alertado que las etiquetas de los paquetes -esas que muestran datos como tu nombre, dirección y número telefónico- son un blanco para los ciberdelincuentes.

¿Cómo funcionan las estafas con las etiquetas en los paquetes?

Detrás de esta acción cotidiana se esconden amenazas como las llamadas de spam, la suplantación de identidad y muchas modalidades más gracias al trashing. En Techbit te explicamos el tema a detalle. Por medio de un video, la Guardia Civil de España enfatiza la importancia de remover las etiquetas que las paqueterías ponen en las cajas o sobres para la protección de los datos personales, antes de tirarlas a la basura o de llevarlas a un centro de reciclaje.

Al quedar expuestas, cualquier persona puede acceder a esos datos y usarlos para realizar estafas. Incluso, existe el riesgo de que los ciberdelincuentes les den un mal uso para solicitar préstamos o servicios sin autorización. Este método se relaciona con prácticas como el trashing o dumpster diving. De acuerdo con un artículo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se le llama así a la práctica de "obtener información a través de archivos y documentos desechados o descartados, con la finalidad de cometer fraudes y robos de identidad".

Además, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de España indica que los ciberdelincuentes pueden buscar las cajas o sobres en la basura para encontrar contraseñas, números de tarjetas de crédito, direcciones de correo u otra información relevante.

Recomendaciones para proteger tus datos del trashing

En ese sentido, se recomienda destruir la etiqueta antes de desechar la caja o, si no es posible por el pegamento, tapar los datos expuestos con pintura, marcadores permanentes, alcohol, aerosoles, etcétera. Además de eliminar las etiquetas físicas en las cajas de los paquetes, el Incibe recomienda lo siguiente:

-Triturar documentos con información confidencial.

-Pon especial atención a tickets, recibos, estados de cuenta y otro tipo de papeles que pudieran dejarte expuesto.

-Solicita a la paquetería que no rayen la caja con algún dato adicional, por ejemplo, referencias sobre tu domicilio.

-Si no recibes tú el paquete, revisa que en la caja no se anoten datos de la persona que lo recoge.

-Remueve cintas adhesivas y otros elementos que pudieran tener indicios sobre el comercio donde compraste.

Consecuencias de no eliminar etiquetas de paquetería

Pequeñas acciones, tanto en el mundo físico como en el digital, pueden marcar la diferencia para evitar estafas con el uso del trashing o dumpster diving.