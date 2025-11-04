Reportan caída de WhatsApp Web

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana de martes, múltiples reportes de usuarios de todo el mundo indican que WhatsApp Web dejó de responder correctamente al intentar iniciar sesión o enviar mensajes desde el navegador.

Según el portal DownDetector, se registraron cientos de quejas vinculadas específicamente a la versión web, en varios países llegando a más del 81% de problemas reportados.

Hasta las 8:42 de la mañana se reportó el pico más alto con 1516 reportes.

Los usuarios señalan que la pantalla de WhatsApp Web queda cargando indefinidamente, como si la conexión con los servidores se hubiera interrumpido, mientras que desde el celular, las funciones continúan operando de forma normal.

¿Por qué se cayó WhatsApp Web?

Por el momento no existe un comunicado oficial por parte de Meta o el soporte de la plataforma que explique la razón por la que se cayó WhatsApp Web.

Sin embargo, algunos usuarios recomiendan que a aquellas personas que aún les funciona la versión de escritorio, eviten actualizar la página ya que esto podría provocar que la plataforma falle como al resto de la comunidad.