Caída de Cloudflare afecta X, ChatGPT y otros servicios de internet

El proveedor de infraestructura de internet Cloudflare investigaba el martes un problema que causó interrupciones en la red social X, algunos juegos online y ChatGPT.

Cloudflare informó el martes por la mañana que estaba al tanto de un problema que estaba afectando a múltiples clientes y que lo estaba investigando. Hubo informes de errores 500 generalizados, así como fallos en el Panel de Control y la API de Cloudflare.

La empresa proporcionó más tarde una actualización indicando que se estaba llevando a cabo una recuperación, pero volvió a mensajes que indican que todavía están investigando la causa del problema.

Cloudflare tenía un mantenimiento programado para el centro de datos SCL (Santiago) para el martes. La coincidencia de este mantenimiento con las interrupciones ha generado especulaciones sobre su posible relación.