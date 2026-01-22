Amazon lanza el nuevo asistente Alexa+ en México

México se convierte en el primer país a nivel internacional en recibir a Alexa+ en un idioma diferente al inglés. El nuevo asistente personal no tendrá ningún costo para los miembros de Amazon Prime.

"Lo que estamos lanzando no es un chatbot, no es un modelo de lenguaje... Para nosotros va mucho más allá: es un asistente personal con inteligencia ambiental que, obviamente, trabaja con la IA. Es cierto que existen muchos chatbots que ofrecen muy buena información, pero todavía son limitados en las acciones en el mundo real", declara en entrevista Carlos Pérez, director general de Alexa para las Américas.

¿Qué novedades trae Alexa+ para los usuarios en México?

El directivo explica que la inteligencia ambiental se puede entender como la tecnología que está cuando se necesita y pasa a un segundo plano cuando no se le requiere. "Con los avances que tenemos en IA generativa, hemos construido un producto completamente nuevo, que es mucho más inteligente, es más proactivo y es más personal, además de que puede hacer cosas por las personas en el mundo real", reitera Pérez.

En una presentación anticipada con la prensa se mostró parte del desempeño que tiene Alexa+, en un dispositivo Echo Show 11. Por ejemplo, en la sala de la casa se le podría solicitar que haga una lista de reproducción con tres artistas que se le mencionen o que muestre en qué servicios de streaming se encuentra determinada película. En la oficina solo sería suficiente decirle que "hace calor" para que encienda el ventilador compatible. En un espacio del hogar como la cocina, mencionarle los ingredientes que hay en el refrigerador para que proponga una receta.

Detalles sobre el acceso anticipado a Alexa+

El director general de Alexa para las Américas refiere que son cinco los diferenciadores que tiene el nuevo asistente con respecto a la versión original: Es mucho más conversacional. "Vas a poder interactuar con Alexa+ como si estuvieras hablando con un amigo, con un lenguaje más informal", explica Pérez. Se trata de una experiencia mucho más capaz e inteligente. El asistente está conectado a información en tiempo real y ofrece respuestas más profundas y técnicas cuando así se requiere. Alexa+ es profundamente personal. Se le puede pedir que recuerde ciertos aspectos de cada uno de los miembros de la familia. Tecnología pensada para tomar acción en el mundo real. Al considerar la información del usuario, podría desde planear una salida hasta reservar una mesa en su restaurante favorito. Experiencia auténticamente local. Para Pérez, Alexa+ entiende completamente el "contexto" mexicano. "Hicimos un gran esfuerzo con científicos, ingenieros, gerentes de producto, entre otros, con la intención de asegurarnos de que Alexa+, además de hablar español, entendiera a los mexicanos, desde sus expresiones hasta su contexto cultural", subraya el representante de la compañía.

Funciones destacadas de Alexa+ en el hogar y la oficina

Respecto a la expansión del desarrollo, Pérez dice que no se parte desde cero, ya que millones de mexicanos cuentan ya con un dispositivo Echo compatible. Asimismo, adelanta que Amazon está trabajando ahora mismo para el lanzamiento de Alexa+ en otros mercados internacionales.

Previo a un despliegue masivo, Amazon habilitará un programa de acceso anticipado a partir de este 22 de enero, en el que cada semana se invitará a 100 mil clientes Prime para que puedan probar el nuevo asistente. Otra forma de acceder al desarrollo de manera inmediata es en la compra de un dispositivo Echo compatible. Las personas que no sean miembros de Amazon Prime podrán contratar Alexa+ por separado, por un precio mensual de 399 pesos al mes.