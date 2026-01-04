Superluna de Lobo: ¿cuándo ver la primera Luna llena del 2026?

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2026 dará inicio con un increíble espectáculo que promete cautivar a todos los amantes de la astronomía: una Superluna.

Los primeros días de enero el paisaje nocturno se iluminará con la Superluna de Lobo, la cual no solo es el primer plenilunio del año, sino que de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), se podrá ver un 6% más grande y un 13% más brillante que la Luna llena promedio.

¿Cuándo podrá verse la Superluna de Lobo en enero?

La Superluna de Lobo 2026 también será la cuarta Superluna consecutiva que ocurre, pues en octubre, noviembre y diciembre de 2025, las Lunas llenas se caracterizaron por el mismo fenómeno.

Según el portal especializado en astronomía, Star Walk, la Superluna de Lobo podrá verse durante varios días, comenzando desde el jueves 1 de enero; sin embargo, tendrá su momento de máximo esplendor el sábado 3 de enero a las 16:03 horas (horario del centro de México).

Esta Superluna podrá verse desde todo el territorio nacional, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan. Asimismo, el tamaño y la luminosidad del satélite serán visibles a simple vista y sin la necesidad de equipo especializado.

Detalles sobre la Superluna de Lobo y su significado

¿Por qué se le llama Luna de Lobo a la Luna llena de enero? Alrededor del mundo las diversas culturas dieron nombres a cada plenilunio del año, basándose en características del mes o la época, las cuales usualmente están relacionadas con la naturaleza.

Se dice que durante las noches de enero, en el hemisferio norte podían escucharse los constantes aullidos de los lobos, por lo que a la Luna llena de este mes se le denominó "Luna de lobo". Otros nombres reconocidos, pero tal vez menos populares para este plenilunio, son: Luna del Oso, Luna de la Caza del Oso y Luna del Ganso, según información del mismo medio citado.

En la tradición anglosajona, también se puede referir a esta Luna como "Luna después de Yule", nombre que se le da a la primera Luna llena que ocurre después del solsticio de invierno, el cual se dio el pasado domingo 21 de diciembre.