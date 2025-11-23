Así será el nuevo monitor de Sony para PS5: ¿llegará a México?

Sony ha dado a conocer su nuevo monitor creado especialmente para PS5. Durante el State of Play de Japón, la compañía asiática aprovechó para presentar el monitor de 27 pulgadas que llegaría en 2026 a Japón y Estados Unidos.

¿Qué características tiene el nuevo monitor?

De acuerdo con el presidente de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, la firma busca "ofrecer una experiencia de juego de escritorio optimizada para PS5, con un diseño que combine estética y funcionalidad". La compañía señaló que el nuevo monitor cuenta con una pantalla de 27 pulgadas QHD (2560x1440) con panel IPS, soporte HDR y carga de estación DualSense. Además, cuenta con tecnología Auto HDR Tone Mapping, que le permite ajustar automáticamente la imagen al conectar una PS5 o PS5 Pro.

De igual forma, ofrece VRR y hasta 120 Hz en consola y 240 Hz en PC o Mac compatibles, lo que permite una experiencia de juego más fluida. La conectividad también es un asunto que se tomaron en serio ya que está bien equipado con dos puertos HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, dos USB-A, un USB-C, altavoces estéreo integrados y salida de audio 3.5mm.

¿Cómo se integra con otros productos de Sony?

También, Sony agregó que es perfecto para utilizarse con otros accesorios de la firma como sus nuevos altavoces inalámbricos y el adaptador PlayStation Link. "El nuevo monitor es el complemento perfecto para los recién anunciados altavoces inalámbricos Pulse Elevate, que ofrecen audio envolvente. Ambos productos se han diseñado para la experiencia de juego en PS5, permitiéndote disfrutar de imagen y sonido de alta calidad en tu propio espacio", señaló Sony.

¿El nuevo monitor de PS5 llegará a México?

De acuerdo con la presentación de Sony, el nuevo monitor para PS5 llegará en 2026 a Estados Unidos y Japón. Por el momento no se sabe si este monitor se expandirá a otros mercados del mundo. De la misma forma, la compañía no dio a conocer con qué precio saldrá a la venta.