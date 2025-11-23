Conjunción de Venus y Mercurio: ¿será visible en México?

El mes de noviembre traerá varios eventos astronómicos que atraerán la mirada de cientos de amantes de la astronomía.

Durante este periodo se registrará una conjunción relevante entre Venus y Mercurio al amanecer, un fenómeno que podrá observarse en distintas regiones bajo condiciones favorables de clima y visibilidad.

En México será posible observar la conjunción siempre que se respeten los horarios y la dirección correcta. El fenómeno podrá apreciarse durante las mañanas del lunes 24 y martes 25 de noviembre, momentos en los que ambos planetas aparecerán próximos entre sí antes de la salida del Sol. Para localizar el punto exacto se recomienda dirigir la vista hacia el horizonte este, donde permanecerán visibles alrededor de 30 minutos.

Venus será el punto más sencillo de identificar gracias a su magnitud aproximada de –3.9, lo que permitirá distinguirlo con rapidez en el cielo oscuro. Mercurio se ubicará muy cerca, separado por poco más de un grado, aunque con una magnitud cercana a +1.9 que requerirá un enfoque más preciso.

La observación de este evento astronómico requiere una preparación adecuada debido al corto intervalo en el que ambos planetas permanecen visibles. Para obtener una visualización precisa, se sugiere seguir las siguientes indicaciones:

¿Cómo prepararse para la observación?

- Seleccionar un sitio con horizonte despejado. Es fundamental elegir un lugar con vista libre hacia el este. La ausencia de edificios, montañas o estructuras elevadas incrementa la posibilidad de apreciarlos desde el inicio del fenómeno.

- Llegar con anticipación al punto de observación. Se recomienda estar en el sitio elegido al menos 20 minutos antes del horario previsto. Este margen permite ajustar el equipo, ubicar la posición exacta y permitir que la vista se adapte a la oscuridad, lo que mejora la detección de los planetas.

- Utilizar instrumentos ópticos sencillos. Aunque la conjunción puede observarse a simple vista, el uso de binoculares o un telescopio pequeño facilita distinguir la separación entre ambos cuerpos y aporta estabilidad durante la observación.

- Revisar el pronóstico del clima. La presencia de nubes bajas puede impedir la visualización completa del evento. Consultar las condiciones meteorológicas ayuda a elegir el mejor día y el sitio con menor probabilidad de nubosidad.

- Alejarse de zonas con contaminación lumínica. La iluminación urbana reduce el contraste en el cielo. Buscar áreas con menor cantidad de luz artificial permite identificar con mayor claridad la posición exacta de Mercurio y Venus.