Si eres fan de Crepúsculo -o simplemente te gusta la vibra lluviosa, fría y dramática de la saga- también puedes llevar ese estilo a tu WhatsApp.

No necesitas esperar a que aparezca "Edward bajo" el sol para ver destellos: con unos simples ajustes, tu app puede verse tan misteriosa como los bosques de Forks. Aunque WhatsApp no cuenta con un modo oficial inspirado en la película, sí puedes recrear esa estética usando fondos, un teclado personalizado y un launcher. Y por si vas a ir al reestreno, puedes presumir los cambios de la app en el cine.

¿Cómo activar el modo Crepúsculo en WhatsApp?

Antes de comenzar, necesitarás:

- Instalar Nova Launcher en tu celular.

- Descargar imágenes con estética Crepúsculo: bosques nublados, tonos azulados, neblina, lluvia, lobos, o incluso fanarts (en formato vertical, horizontal y cuadrado).

Con eso listo, empecemos a "vampirizar" tu app.

¿Cómo cambiar el fondo de tus chats al estilo Forks?

Abre WhatsApp y toca los tres puntos en la esquina superior derecha. Ve a Ajustes, luego Chats y Fondo de pantalla. Selecciona Cambiar y Mis fotos. Elige una imagen de bosque lluvioso, un cielo gris, o una escena parecida al póster de la película. Toca Establecer como fondo de pantalla. Cada vez que abras tus chats sentirás esa atmósfera fría y melancólica donde —si pones atención— casi puedes escuchar a Edward diciendo "Agárrate fuerte, mono araña".

¿Cómo personalizar el teclado con tonos vampíricos?

Abre cualquier chat y toca la barra de texto. Cuando aparezca el teclado, presiona el engranaje. Ve a Tema y luego Mis temas. Selecciona la imagen horizontal que elegiste: puede ser un fondo con niebla, tonos azul-grisáceos o la silueta de un lobo. Ajusta el brillo para que luzca oscuro, pero legible. Presiona Listo. Tu teclado ahora tendrá esa vibra helada que caracteriza a los Cullen.

¿Cómo cambiar el ícono de WhatsApp (solo Android)?

Abre Nova Launcher. Mantén presionado el ícono de WhatsApp. Toca Editar, después Logo y Fotos. Selecciona un PNG con estética Crepúsculo. Presiona Listo. Y listo: ahora tu app también tiene su propio sello vampírico. Nota: cambiar el ícono es opcional, ya que WhatsApp no recomienda oficialmente las personalizaciones con apps externas por temas de seguridad.