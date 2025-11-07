Microsoft abre laboratorio para desarrollar superinteligencia artificial

Microsoft no quiere que Meta sea la única empresa de la industria que logre llegar a la Superinteligencia Artificial. Ahora, la firma de Redmond ha creado su nuevo laboratorio, encargado de realizar investigaciones avanzadas en el campo de la IA.

¿Cuál es el objetivo del nuevo laboratorio?

De acuerdo con Microsoft, Mustafa Suleyman, director ejecutivo del grupo de IA de Microsoft, será el encargado de dirigir esta nueva división y lograr una "Superinteligencia Humanista", como la llamaron dentro de la firma. "En Microsoft AI, estamos trabajando para lograr la Superinteligencia Humanista (HSI): capacidades de IA increíblemente avanzadas que siempre trabajan al servicio de las personas y la humanidad en general", señala Suleyman en su comunicado.

De acuerdo con el directivo, esta IA puede igualar el rendimiento humano en todas las áreas. Además, con ella buscan resolver problemas reales y concretos, de una forma que la superinteligencia también sea controlable y práctica. "No se trata de una entidad ilimitada con altos grados de autonomía, sino de una IA cuidadosamente calibrada, contextualizada y con límites definidos. Queremos explorar y priorizar cómo las formas más avanzadas de IA pueden mantener a la humanidad al mando, al tiempo que aceleramos nuestro camino hacia la solución de nuestros desafíos globales más apremiantes", declaró.

¿Qué motivó la creación del laboratorio?

La decisión de abrir un laboratorio de superinteligencia artificial llega después de que Meta trabajara en su propio laboratorio de SuperIA, al cual se le ha invertido millones de dólares y se ha reclutado a talento importante de la industria de la inteligencia artificial. Aunque Microsoft se ha encargado de señalar que con la creación de este laboratorio se busca competir por el desarrollo de este avance tecnológico, ya que su objetivo es crear una superinteligencia "humanista" que, como su nombre lo dice, busca beneficiar a la humanidad.

"Rechazamos las narrativas sobre una carrera hacia la Inteligencia Artificial General (...) rechazamos las dicotomías de auge y caída; estamos comprometidos a largo plazo para brindar beneficios tangibles, específicos y seguros a miles de millones de personas". La firma de Redmond señaló que su equipo contará con un nuevo equipo de nivel experto en toda la gama de desarrollo de productos.