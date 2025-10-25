Xbox anuncia un nuevo remake de Halo: Campaign Evolved

A través de redes sociales, la compañía de videojuegos XBOX, Microsoft y Halo Studios anunciaron el lanzamiento de un nuevo remake de Halo: Campaign Evolved de 2001, elaborado con el motor gráfico de Unreal Engine 5.

De acuerdo con el anuncio, este título estará disponible en 2026 para las plataformas de Xbox Series X/S, Xbox en PC, Steam y PlayStation 5, con soporte para Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere.

¿Qué mejoras tendrá este nuevo remake?

La primera mejora que se notará en esta nueva entrega es en los gráficos, pues se hará una reconstrucción total y completa del aspecto visual del juego, trayendo a los jugadores físicas más realistas, reflejos y texturas más detalladas en los objetos y elementos naturales del mapa.

Contrario a lo que se puede pensar, Halo mantendrá su esencia y atmósfera, no obstante, se añadirán gráficos remasterizados en alta definición, cinemáticas actualizadas, un arsenal más amplio de armas (la Energy Sword, la Battle Rifle y la Needle Rifle entre ellas), enemigos y vehículos, así como misiones y contenido de historia nuevo e inédito.

De acuerdo con el comunicado de Microsoft, el nuevo Halo: Campaign Evolved es una evolución moderna de la historia original, recreada cuidadosamente en Unreal Engine 5 con nuevos gráficos en 4K, animaciones actualizadas, música remasterizada, controles mejorados y líneas de voz regrabadas.

¿Qué incluirá el nuevo contenido?

El título traerá una selección de armas y vehículos clásicos de títulos posteriores de Halo, además se agregarán tres nuevas misiones de campaña adicionales, diseñadas para ampliar y celebrar la aventura que inició todo. Asimismo, continuará con la misma experiencia original de pantalla dividida local para dos jugadores en consola y se ampliará hasta cuatro jugadores en modo co-op.

Finalmente, el espíritu y la esencia de Halo se mantendrá, complementando la experiencia clásica y original de la entrega. Max Szlagor, director creativo de Halo, explicó que se pudieron reconstruir cuidadosamente los niveles y enfrentamientos con más detalle. Diversos portales señalan que este juego es considerado uno de los títulos más importantes de la industria de los videojuegos.