Meta detiene la expansión de sus lentes Ray-Ban Display

La promesa de los lentes con la IA más avanzadas del mundo, de acuerdo con Meta, por ahora tendrá que esperar fuera de Estados Unidos.

La empresa Mark Zuckerberg decidió pausar su expansión internacional debido a una demanda sin precedentes.

Su lanzamiento estaba previsto para inicios de 2026 en países como Francia, Italia, Canadá y Reino Unido, sin embargo, la compañía reconoció que la demanda ha sido tan alta que su capacidad de producción no alcanza.

De acuerdo con Meta, desde que los lentes se presentaron el otoño pasado, las listas de espera ya se extienden bien entrado 2026. Por ello, la prioridad será cumplir primero con los pedidos dentro de Estados Unidos, mientras se replantea la estrategia para llevarlos al resto del mundo.

¿Qué características ofrecen los lentes con IA de Meta?

Lo que empezó como un experimento tecnológico, se convirtió en uno de los gadgets más comentados de Meta. Los Ray-Ban Display combinan el diseño clásico de la marca con funciones de inteligencia artificial que se controlan mediante una pulsera especial, la Meta Neural Band, capaz de detectar gestos sutiles de la mano, como si fuera un "control invisible".

Durante el CES de Las Vegas, Meta mostró algunas de las funciones que pronto llegarán a los lentes y a su pulsera. Entre ellas, un teleprompter integrado que permite leer discursos o mensajes directamente desde los lentes, y un sistema que convierte en texto digital los movimientos que el usuario traza con el dedo sobre cualquier superficie.

Detalles sobre la pausa en la expansión internacional de Meta

Además, la empresa ampliará su sistema de navegación peatonal a más ciudades estadounidenses, como Denver, Las Vegas, Portland y Salt Lake City, reforzando su apuesta por integrar estos lentes en la vida cotidiana.

Si bien, fuera de Estados Unidos, los entusiastas de la tecnología tendrán que esperar, todo indica que la revolución de los lentes inteligentes apenas está calentando motores.