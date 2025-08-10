Cómo evitar que hackeen tu cuenta de WhatsApp, según la SSC

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en México, y también una de las más atractivas para los ciberdelincuentes. Un hackeo no solo puede poner en riesgo tus conversaciones privadas, sino también permitir que usen tu cuenta para estafar a tus contactos o suplantar tu identidad.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advierte sobre por qué es fundamental tomar medidas preventivas para blindar tu cuenta. Un descuido puede abrir la puerta a fraudes, pérdidas económicas y daños a tu reputación digital.

En Tech Bit de EL UNIVERSAL te contamos las recomendaciones que la SSC comparte para que tu cuenta de WhatsApp se mantenga segura y fuera del alcance de los hackers.

Así puedes proteger tu cuenta de los hackers, según la SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer dos medidas que puedes tomar para impedir que hackeen tu cuenta de WhatsApp.

La primera medida está relacionada con la contraseña de la aplicación para proteger tus conversaciones. Para ello, deberás seguir estos pasos:

Toca los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla e ingresa a "Ajustes".

Después da clic en "Cuenta" y "Claves de acceso".

Elige la opción de "Crear clave de acceso" y da clic en "Continuar".

Para ello, es posible que tengas que verificar tu identidad con la clave de acceso que tienes en tu celular.

Posteriormente deberás elegir tu contraseña.

Por otro lado, la SSC también te recomienda activar la verificación de dos pasos para añadir un plus a la seguridad de tu cuenta de WhatsApp.

Para activar la verificación de dos pasos en tu cuenta de WhatsApp deberás ingresar el código de registro de 6 dígitos que recibes por mensaje SMS o llamada y después elegir un PIN para proteger tu cuenta de WhatsApp.