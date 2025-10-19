Así son los nuevos equipos Alienware enfocados en gaming

Alienware, marca de cómputo de Dell Technologies enfocada en la comunidad gamer, presentó en México sus más recientes equipos, pertenecientes a la serie Aurora.

La línea incluye ahora modelos con capacidades de inteligencia artificial, diseñados para jugadores exigentes, pero también orientados a creadores de contenido.

La gama alta en estos equipos está encabezada por la laptop Alienware Aurora NB AC16251, equipada con procesador Intel Core Ultra 9 275HX de 24 núcleos, 32 GB de memoria RAM DDR5 y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8 GB GDDR7.

Este modelo cuenta con pantalla de 16 pulgadas WQXGA a 240 Hz con tecnología NVIDIA G-SYNC, que muestra colores dinámicos con los juegos de nueva generación.

Por su parte, el modelo de escritorio Aurora DT ACT1250 integra procesador Intel Core Ultra 7 265F de 20 núcleos, 32 GB de RAM DDR5 y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti con 8 GB GDDR7. Ambos equipos usan Windows 11 Home y cuentan con almacenamiento de estado sólido de 1 TB.

-----Alienware: equipos de entrada y gama media

Dentro de la línea gaming convencional, Alienware presentó dos variantes del modelo Aurora NB AC16250. La versión con Core 7 incorpora procesador Intel Core 7 240H de 10 núcleos, 16 GB de RAM DDR5 y tarjeta NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8 GB GDDR7.

La versión de entrada, equipada con Intel Core 5 210H, incluye 16 GB de RAM y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6 GB GDDR7, con opciones de almacenamiento de 512 GB o 1 TB en unidades NVMe.

-----Innovaciones técnicas

Daniel Emnevik, regional merchandiser de Dell Technologies México, destacó durante la presentación las mejoras en el sistema de refrigeración de los nuevos equipos.

Según explicó, las aspas de los ventiladores tienen más del doble de elementos que los modelos anteriores y un tamaño reducido, lo cual incrementa la eficiencia en la disipación del calor en un espacio más compacto.

Los equipos también incorporan el modo "Stealth" para control del ventilador y permiten ajustar el rendimiento desde el teclado.

Emnevik subrayó que las tarjetas gráficas de la serie 50 están orientadas a procesos neuronales, lo cual mejora el realismo en videojuegos y entornos de alta resolución, permitiendo ejecutar títulos AAA directamente sin necesidad de expansores de potencia.

-----Precio y disponibilidad en México

Los equipos Alienware de la línea Aurora están disponibles en tiendas de El Palacio de Hierro de la Ciudad de México, con costos a partir de los 30 mil pesos, dependiendo de la configuración.