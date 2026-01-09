Analizan la evolución del iPhone desde 2007 hasta 2026

El 9 de enero de 2007, Steve Jobs subió al escenario y presentó al mundo lo que denominó "un iPod, un teléfono y un comunicador de Internet" en un solo aparato. Lo llamó iPhone, y ese día cambió para siempre cómo interactuamos con los dispositivos móviles.

Hoy, casi dos décadas después, el iPhone 17 es la encarnación de esa promesa: potencia informática, cámaras avanzadas, conectividad ultrarrápida y experiencias que ya damos por sentadas. ¿Hasta qué punto han cambiado las cosas? En Tech Bit nos dimos a la tarea de comparar cara a cara estos dos iconos de la tecnología, a 18 años de su primera presentación.

¿Cómo ha cambiado el diseño del iPhone en 18 años?

Comparación completa: pasado y presente

Pantalla y diseño

El primer iPhone estrenó una pantalla de 3,5 pulgadas con resolución 320 x 480 y una interfaz completamente táctil en un tiempo dominado por teclados físicos. Hoy, el iPhone 17 exhibe una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas con 2622 x 1206 píxeles, con colores vivos y brillo intenso. Las dimensiones y la calidad de la pantalla marcan una distancia radical entre un dispositivo pionero y uno concebido para video, juegos y multitarea exigente.

Detalles sobre la evolución del procesador y la memoria

Procesador, memoria y almacenamiento

El corazón del iPhone 1 (también conocido como iPhone 2G) era un procesador ARM de 412 MHz, acompañado de 128 MB de RAM, suficiente para mover una interfaz táctil nunca vista antes. En cambio, el iPhone 17 integra el chip A19 con múltiples núcleos y varios gigabytes de RAM, capaz de tareas que van desde edición de vídeo 4K hasta algoritmos de inteligencia artificial en tiempo real. La capacidad de almacenamiento pasó de unos pocos gigabytes a centenares de gigabytes, reflejo del uso frecuente de fotos, videos y aplicaciones modernas.

Impacto de las cámaras en la experiencia del usuario

Cámaras: de 2MP a un sistema fotográfico completo

La cámara de 2 MP del modelo de 2007 no tenía enfoque automático ni grababa video, funciones que hoy parecen básicas. En contraste, el iPhone 17 monta un sistema de cámaras de 48 MP con zoom óptico, múltiples modos de captura y una cámara frontal de alta resolución para selfies y videollamadas.

Conectividad y sensores

Mientras el primer iPhone solo ofrecía GSM/EDGE y Wi-Fi básico, el iPhone 17 es compatible con 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS avanzado y una suite completa de sensores que permiten desde mapas precisos hasta las experiencias de realidad aumentada.

Batería y uso diario

Con una batería de unos 1400 mAh y autonomía modesta, el iPhone de 2007 ofrecía un día de uso ligero. El iPhone 17, con una batería mucho mayor y gestión inteligente de energía, permite 30 horas de reproducción continua, con carga rápida y MagSafe.

Precio, colores y contenido de la caja

El dispositivo original costaba 499 dólares en su lanzamiento, equivalentes a 5 mil 500 pesos mexicanos de aquella época. Cifras altas para ese momento, pero justificadas por la novedad. Solo se vendía en negro y venía con todo: dock, cargador y audífonos. El iPhone 17 tiene un precio inicial de 19 mil 999 pesos y hoy no incluye adaptador de corriente ni auriculares en la caja, reflejando la política de Apple en favor del medio ambiente, como lo indica en su sitio web. Aquel iPhone de 2007 marcó un antes y un después con ideas innovadoras, como una gran pantalla táctil y una interfaz limpia. Hoy, el iPhone 17 traduce esas ideas en una máquina que integra inteligencia computacional, conectividad global y cámaras que rivalizan con equipos profesionales.