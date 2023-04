Integra IA en tu negocio, pero ya

Gálvez explicó que la IA puede ser implementada en cualquier giro de negocio, pero que estará más presente en aquellas que han logrado cierta madurez en el manejo de los datos, porque para el funcionamiento adecuado de la IA es necesario 'alimentarla' de ellos, por lo que aquellos negocios que ya tienen dominada la adquisición, almacenamiento y limpieza de sus datos, podrán utilizar la IA de manera más eficiente.

Rodolfo Pacheco, líder de Inteligencia Artificial y automatización para Latinoamérica en Tata Consultancy Services, considera que la IA es una ventaja comercial que podría elevar hasta la estratósfera el PIB mundial, el cual proyecta un crecimiento de hasta 14 por ciento en 2030, como resultado de la aceleración del desarrollo y la adopción de esta herramienta, de acuerdo con un reporte de PWC.

Pacheco estimó que una empresa puede cubrir la automatización de procesos con ayuda de la IA de las siguientes maneras: automatización inteligente de procesos: una automatización de las cadenas de valor comercial para soluciones basadas en IA de procesos; automatización de servicios de aplicaciones: cadena de herramientas DevOps, automatización del ciclo de vida de las aplicaciones, automatización de pruebas y garantía inteligente.

Con ayuda de estos expertos, presentamos una guía en tres pasos para que tu negocio sume IA en sus operaciones de forma orgánica.

1. Identificar los tipos de IA que las industrias aplican, de este modo puedes conocer cuál se podría ajustar a tu modelo de negocio.

Los principales son:

Aprendizaje automático. Método que permite a las máquinas aprender y mejorar a través de la experiencia. Sirve para predecir tendencias y patrones de datos empresariales.

Procesamiento del lenguaje natural. Rama de la IA que se enfoca en el lenguaje humano. Analiza datos no estructurados, como textos de redes sociales, correos electrónicos, comentarios de clientes y reseñas en línea.

Visión por computadora. Tecnología que permite a las máquinas reconocer, clasificar y procesar imágenes y videos. Monitorea la producción, realiza inspecciones de calidad, entre otros.

Redes neuronales. Técnica que utiliza algoritmos que simulan la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Realiza análisis predictivo y reconoce patrones.

Robots autónomos. Una de las más reconocibles por las series y películas; son justo eso, robots, quienes pueden realizar tareas repetitivas sin supervisión humana.

Sistemas expertos. Un software que simula el juicio y la toma de decisiones humanas basadas en conocimientos específicos. Se emplea en el soporte de decisiones, la resolución de problemas

y la asistencia técnica.

Agentes inteligentes. Un programa informático capaz de tomar decisiones autónomas en situaciones complejas.

Reactive machines de IA. Por ejemplo, Deep Blue de IBM.

IA de memoria limitada. Como Alexa, Siri, vehículos autónomos y chatbots.

2. Hacer una evaluación de los procesos del negocio e identificar cuál es el beneficio que se obtendrá de implementar IA. Muchos de los primeros intentos fracasan porque no se cuantifica el beneficio y en lugar se generan costos en lugar de ahorros debido a que la estrategia de inversión de IA no se alineó con la empresa. Los modelos de IA deben de adaptarse a los cambios organizacionales y estructuras, no al revés.

3. Empresas como Oracle y TCS ofrecen soluciones escalables y cuentan con personal capacitado para resolver tus dudas, sin embargo, se recomienda tener un equipo de tecnología compuesto por un analista empresarial, un ingeniero de datos, un arquitecto de TI y un desarrollador, de este modo todas las aristas quedan cubiertas y este grupo de personas será el que traduzca para ti los términos o procesos más complejos. Si tu empresa es pequeña, hacerte con los servicios de un científico de datos funcionará.