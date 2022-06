Instagram lanza campaña para combatir el estigma del peso

"Reportes locales muestran que casi el 70% de los y las adolescentes mexicanos están insatisfechos con su figura corporal o peso", comentó Gabriel Recalde, de Instagram. "Con esta iniciativa queremos llevar información, particularmente a los jóvenes, sobre cómo tener una relación más saludable con sus cuerpos y apoyarse en la lucha contra el estigma corporal", añadió.

La Dra. Eva Trujillo, director y cofundador de Comenzar de Nuevo, comentó: "Cuando entrevistamos pacientes que padecen trastornos de la conducta alimentaria, prácticamente todos tienen recuerdos muy vívidos de un solo comentario hiriente, típicamente proveniente de alguien que respetan, pero que abre las puertas para una lucha sin fin contra su cuerpo y una pobre imagen corporal que eventualmente los mete al espiral de dietas. Casi siempre nos dicen que se dan cuenta que ese comentario fue con la mejor intención, pero los dejó marcados de por vida. Tan impactante es, que muchos, por no decir la mayoría, nos pueden detallar la hora, lugar, la ropa que traían puesta, los que estaban alrededor, y otros detalles de cuando recibieron ese comentario", y añadió, "y aunque sabemos que son comentarios sin mala intención, son insensibles y no hay excusa para hacerlos. Del cuerpo de los demás no se habla".

"En un país donde el trastorno de la conducta alimentaria (TCA) más común es el trastorno por atracón y con uno de los niveles más altos de obesidad en Latino América, la gente y los profesionales están confundidos sobre los mensajes contrarios que reciben, porque lo que en un trastorno alimentario es síntoma, eso mismo en la obesidad es un tratamiento", comentó Trujillo, de Comenzar de Nuevo, "Cuando pensamos en alguien que padece un TCA, usualmente pensamos en alguien delgado, tal vez en extremo. Sabemos que esto es falso: los TCA afectan gente de todos los pesos y figuras corporales, géneros, etnias, estratos socioeconómicos y razas. Tan común como ese mito, lo es el decir que la gente que tiene un cuerpo grande, lo es porque come mucho y por lo tanto comen en atracones. De nuevo, esto es falso: los cuerpos en forma natural vienen en una gran variedad de formas y tamaños, y no podemos decir que una persona tiene un TCA, o qué tipo de TCA tiene, solamente por su peso o figura corporal. Esto se llama sesgo o estigma al peso, y esto es lo que posiblemente más afecta para que la gente de cuerpo grande que padece un trastorno alimentario, reciba la ayuda que necesita", concluyó.

#StopFatTalk tiene el objetivo de ayudar a los jóvenes en la lucha contra el estigma del peso y los trastornos alimentarios, a favor de la salud mental y el bienestar. El primer contenido ya puede ser visto en el perfil de Instagram de @hagamosbipmx.