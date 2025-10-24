Unión Europea acusa a Meta y TikTok de infringir las normas de transparencia

BRUSELAS — La Unión Europea afirmó el viernes que Meta y TikTok habían incumplido sus obligaciones de transparencia tras una investigación que podría resultar en multas millonarias.

La pesquisa concluyó que ambas empresas infringieron la Ley de Servicios Digitales, el innovador reglamento digital de la UE que impone una serie de estrictos requisitos diseñados para garantizar la seguridad de los usuarios de internet, como facilitar la denuncia de productos falsificados o no seguros de contenidos nocivos o ilegales como discursos de odio, así como la prohibición de anuncios dirigidos a niños.

"Nos aseguramos de que las plataformas sean responsables de sus servicios, como garantiza la legislación de la UE, hacia los usuarios y la sociedad", dijo Henna Virkunnen, vicepresidenta ejecutiva del bloque para la soberanía tecnológica, seguridad y democracia, en una publicación en X. "Nuestras democracias dependen de la confianza. Eso significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio. La LSD hace que sea un deber, no una opción".

¿Qué ocurrió?

El bloque de 27 naciones abrió investigaciones sobre Meta y TikTok en 2024. Descubrieron que las empresas no permitían a los investigadores acceder fácilmente a los datos. Además, se determinó que Instagram y Facebook, ambas propiedad de Meta, no facilitaban a los usuarios la denuncia de contenido ilegal ni los reclamos a las decisiones de los moderadores.

Según una declaración de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, "permitir el acceso de los investigadores a los datos de las plataformas es una obligación esencial de transparencia bajo la LSD, ya que permite el escrutinio público del impacto potencial de las plataformas en nuestra salud física y mental".

¿Cuál fue la respuesta de las plataformas?

La investigación encontró también que tanto Facebook como Instagram utilizaban "patrones oscuros" o diseños de interfaz engañosos para su protocolo de denuncia de contenido malicioso como abuso sexual infantil o contenido terrorista. Esto dio lugar a una especie de confusión y la Comisión afirmó que era "confuso y disuasorio" y "por lo tanto, puede ser ineficaz".

El portavoz de Meta, Ben Walters, dijo que la compañía no está de acuerdo con las conclusiones, pero seguirá negociando con la UE sobre el cumplimiento de la norma.

"Hemos introducido cambios en nuestras opciones de denuncia de contenido, proceso de apelaciones y herramientas de acceso a datos desde que la entrada en vigor de la LSD y estamos seguros de que estas soluciones cumplen con lo requerido por la ley en la UE", manifestó.

TikTok dijo el viernes que revisará los hallazgos de la investigación, pero señaló que las obligaciones de transparencia de la LSD entran en conflicto con las estrictas normas de privacidad del bloque, el Reglamento General de Protección de Datos.

"Si no es posible cumplir completamente con ambos, instamos a los reguladores a aclarar cómo deben conciliarse estas obligaciones", dijo Paolo Ganino, vocero de la plataforma.

Meta y TikTok pueden presentar una respuesta a la investigación. En última instancia, la UE podría multarlas con hasta el 6% de sus ganancias anuales, lo que podría ascender a miles de millones.