Las ventajas y desventajas del e-commerce

En México, las compras en línea tuvieron su auge durante la pandemia por COVID-19, sin embargo, este tipo de práctica comercial fue adoptada por muchos mexicanos al ser una forma de venta y consumo más cómoda y ágil.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en 2025, las ventas en línea superaron los 658 mil millones de pesos, cifra que refleja la rápida adopción de estas plataformas, especialmente en sectores de moda, tecnología, alimentos y entretenimiento.

Sin embargo, aunque comprar desde el celular o computadora ofrece múltiples beneficios, también puede convertirse en una trampa y poner en peligro tu bolsillo y bienestar financiero.

Ventajas del e-commerce

Entre los principales beneficios de comprar en línea destaca la comodidad de poder realizar pedidos a cualquier hora y desde cualquier lugar, a través de tu celular o computadora.

Así mismo, la amplia variedad de productos, la posibilidad de comparar precios y acceder a reseñas de otros usuarios son factores que enriquecen la experiencia de compra online.

Otro punto a favor es la competitividad de precios, ya que muchos vendedores y aplicación ofrecen descuentos exclusivos y promociones que no se encuentran en tiendas físicas. Además, el comercio electrónico permite a los emprendedores y pequeños negocios ampliar su alcance a nivel nacional e internacional.

Desventajas y riesgos ocultos del e-commerce

No obstante, el e-commerce también presenta desventajas importantes, como el riesgo de fraude o el robo de datos personales a través de ciberataques que den acceso a datos privados, como información sobre las tarjetas de crédito de los usuarios.

A esto se suma la imposibilidad de ver, tocar o probar físicamente los productos, lo que incrementa las probabilidades de recibir artículos defectuosos o que no cumplen con las expectativas.

Otro desafío es la logística, ya que en la mayoría de los pedidos en línea se llegan a presentar retrasos en las entregas o incluso el costo de envío se eleva a cambio de una entrega más rápida y puntual. Además, los impuestos a la importación de mercancías también pueden ser un obstáculo extra, especialmente en compras hechas por plataformas chinas.

El lado adictivo de las compras en línea

Sin embargo, más allá de las ventajas y desventajas, existe un fenómeno silencioso: la compra compulsiva. La facilidad de pago, la constante exposición a publicidad y la satisfacción momentánea convierten al e-commerce en un entorno ideal para patrones de consumo desmedidos.

En conclusión, el comercio electrónico ha transformado la forma en que compramos, brindando oportunidades únicas tanto para consumidores como para negocios. No obstante, el adoptar hábitos de compra conscientes y establecer límites es fundamental para aprovechar los beneficios del e-commerce sin caer en sus trampas.