Aplauden nuevas regulaciones de OpenIA sobre derechos de autor

El actor Bryan Cranston se mostró preocupado debido a que su imagen estaba siendo utilizada para crear videos sin su permiso. Sin embargo, ahora la compañía OpenAI aparentemente calmó esos temores.

El nuevo modelo generativo de videos Sora 2, creado por OpenAI, causó preocupación a SAG-AFTRA, CAA y UTA, quienes pidieron añadir nuevas regulaciones y protecciones.

A través de un comunicado, el intérprete de Walter White en la serie "Breaking Bad" rompió el silencio y, mediante un mensaje difundido por SAG-AFTRA, agradeció a la compañía de IA por mejorar su política de seguridad con Sora 2.

"Agradezco a OpenAI su política y la mejora de sus medidas de seguridad, y espero que ellos y todas las empresas involucradas en este trabajo respeten nuestro derecho personal y profesional a gestionar la reproducción de nuestra voz e imagen", expresó Bryan Cranston.

Durante el lanzamiento de Sora 2, en redes sociales circuló un video que mostraba al fallecido cantante Michael Jackson interactuando con el personaje de Walter White, interpretado por Cranston.

Agencias de talento como WME, CAA y UTA fueron las primeras en alertar sobre la creación de videoclips con IA que usaban personajes con derechos de autor, por lo que OpenAI comenzó a tomar cartas en el asunto.

El director Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, señaló que los actores enfrentan el riesgo de una "apropiación indebida masiva" por parte de la IA y felicitó al actor por comunicarle esta situación al sindicato.

"Bryan hizo lo correcto al comunicarse con su sindicato y sus representantes profesionales para que se abordara el asunto", dijo Astin.