Elon Musk lanza Grokipedia para competir con Wikipedia

Elon Musk anunció el martes el lanzamiento de Grokipedia, una enciclopedia colaborativa en línea que el multimillonario busca posicionar como rival de Wikipedia.

Musk publicó en redes sociales que Grokipedia.com "ya está en línea" y que su objetivo es "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad".

Musk ha acusado en ocasiones anteriores a Wikipedia de estar llena de propaganda y ha pedido a la gente que ponga fin a sus donaciones al sitio, el cual es administrado por una organización sin fines de lucro. El multimillonario anunció en septiembre pasado que su empresa de inteligencia artificial xAI estaba trabajando en Grokipedia.

¿Qué características tiene Grokipedia?

El sitio de Grokipedia tiene una apariencia minimalista con poco más que una barra de búsqueda en la que los usuarios pueden escribir sus consultas. Asegura que cuenta con 885.279 artículos. Wikipedia, por su parte, afirma que tiene más de 7 millones de artículos en inglés.

Al igual que Wikipedia, los usuarios pueden buscar artículos sobre varios temas como Taylor Swift, la Serie Mundial de béisbol o el Palacio de Buckingham.

Mientras que Wikipedia es escrita y editada por voluntarios, de momento no está claro cómo es que se elaboran exactamente los artículos de Grokipedia. Hay reportes que dejan entrever que el sitio está impulsado por el mismo modelo xAI que sustenta el chatbot Grok de Musk, pero algunos artículos parecen ser adaptaciones de Wikipedia.

¿Cuál es la respuesta de la Fundación Wikimedia?

La Fundación Wikimedia, con sede en San Francisco, señaló el martes en un comunicado que aún se encuentra "en el proceso de entender cómo funciona Grokipedia".

Al ser una enorme cantidad de oraciones bien formuladas, con pocas restricciones sobre su uso, Wikipedia se ha convertido en una importante fuente para el entrenamiento de chatbots de inteligencia artificial, incluidos los rivales de Grok, ChatGPT y Gemini de Google.

"Este conocimiento creado por seres humanos es de lo que dependen las empresas de IA para generar contenido; incluso Grokipedia necesita que Wikipedia exista", dijo la Fundación Wikimedia.

Wikipedia ha sido objetivo de la derecha política desde hace meses. Legisladores republicanos anunciaron en agosto el inicio de una investigación en torno a los supuestos "esfuerzos de manipulación" en el proceso de edición de Wikipedia que, según ellos, podrían inyectar sesgo y socavar los puntos de vista neutrales en su plataforma y en los sistemas de IA que dependen de ella.

Wikipedia alienta a sus editores voluntarios a citar fuentes para casi cada oración o párrafo, y las oraciones no verificadas pueden ser cuestionadas y eliminadas. Algunas de las consultas en Grokipedia tienen pocas fuentes, como una sobre la Dinastía Chola del sur de la India, la cual cuenta con vínculos a tres fuentes, en comparación con la de Wikipedia que tiene vínculos para 113 fuentes, además de referencias a decenas de libros.

El resultado que arroja Grokipedia sobre Wikipedia acusa al sitio de tener "sistémicos sesgos ideológicos, particularmente una inclinación hacia la izquierda en la cobertura de figuras y temas políticos".