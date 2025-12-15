Google dejará de avisarte si tus datos están en la dark web

Durante años, la dark web ha sido uno de los espacios más temidos para la privacidad digital. Filtraciones de datos, contraseñas expuestas y venta de información personal han convertido su monitoreo en una prioridad tanto para usuarios como para grandes tecnológicas.

Google intentó responder a esta preocupación con una función que alertaba cuando datos personales aparecían en la dark web. Sin embargo, la compañía ahora reconoce que informar no siempre fue suficiente para ayudar a los usuarios a actuar.

¿Qué implicaciones tiene la desactivación del informe?

Este 15 de diciembre, Google confirmó que desactivará su servicio de informes sobre la dark web, una herramienta que había llegado a millones de cuentas. El cambio marca un giro en la forma en que la empresa abordará la protección de datos personales.

Google notificó por correo electrónico a los usuarios que su informe de la dark web dejará de escanear nuevos resultados a partir del 15 de enero de 2026. Además, toda la información recopilada hasta ahora desaparecerá definitivamente el 16 de febrero de 2026. La función, que rastreaba datos como direcciones de correo, números telefónicos y domicilios, se lanzó en 2023 como un beneficio exclusivo para suscriptores de Google One. Un año después, se amplió a todas las cuentas de Google y se integró a la sección Resultados sobre ti del buscador.

Acciones de Google para mejorar la protección de datos

Pese a su expansión, el servicio tuvo una vida relativamente corta. Según la empresa, los comentarios de los usuarios coincidían en un punto: saber que sus datos estaban expuestos no venía acompañado de pasos claros para resolver el problema.

En su comunicado, Google explicó que la decisión busca enfocarse en herramientas que ofrezcan acciones más prácticas para proteger la información personal. En lugar del informe de la dark web, la compañía recomienda usar funciones como la Comprobación de Seguridad, el Administrador de Contraseñas, la Verificación en Dos Pasos y las claves de acceso.

Detalles sobre el servicio de informes de la dark web

También mantiene activa la herramienta Resultados sobre ti, que permite localizar y solicitar la eliminación de información sensible directamente desde los resultados de búsqueda. Para quienes buscan alternativas externas, servicios independientes como Have I Been Pwned continúan ofreciendo monitoreo de filtraciones.

Google no dejará de hablar de seguridad, pero apuesta por guiar al usuario hacia la prevención, más que solo advertirle cuando ya es tarde, según explica el gigante tecnológico en su comunicado.