Auroras boreales iluminan el cielo en México y Estados Unidos

Un increíble espectáculo se vivió durante la noche del martes y madrugada del miércoles cuando la visualización de auroras boreales se registró en varias partes de la república mexicana y Estados Unidos.

Nuevo León fue uno de los sitios donde se observó el cielo con tonalidades rojizas y verdosas. También se reportaron en Zacatecas, Juárez, así como en El Paso, Texas, Florida, Carolina del Norte y otros estados del sur de Estados Unidos. Debido a la tormenta solar, fueron visibles las auroras boreales, algo histórico en esta parte del mundo.

La Sociedad Astronómica de Nuevo León compartió unas impactantes imágenes en sus redes sociales e informó que seguirán monitoreando la actividad solar para determinar si hoy o en los días siguientes serán visibles.

¿Qué es una aurora boreal?

De acuerdo con la página de Meteorología Tamaulipas, las auroras son el resultado de una tormenta solar tocando nuestra atmósfera, luces del Sol bailando con el cielo de la Tierra. "Desde la noche de ayer se registran tormentas geomagnéticas G3–G4, con posibilidad de intensificarse hoy".

¿Las auroras boreales serán visibles en Tamaulipas?

Los expertos señalan que debido a la intensificación de las tormentas, abre la puerta a un fenómeno muy poco común: que las auroras tenues podrían captarse desde Tamaulipas.