La Luna llena de octubre se acerca a la Tierra: Superluna de Cosecha 2025

La noche del próximo lunes, el cielo regalará un espectáculo impresionante: la llamada Superluna de Cosecha. Un fenómeno que ocurre cuando la Luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, provocando que se vea más grande y brillante de lo habitual.

En esta ocasión, el satélite natural no solo iluminará con intensidad, sino que también tendrá un matiz ligeramente anaranjado, lo que lo convertirá en un evento astronómico visualmente inolvidable.

¿Por qué se le llama Superluna de Cosecha?

La Superluna de octubre tiene un simbolismo especial, ya que es popularmente conocida como la "Luna de cosecha", término que adopta la Luna llena que se lleva a cabo más cerca del equinoccio de otoño.

Asimismo, acuña su nombre porque tradicionalmente iluminaba las noches de trabajo agrícola de los pueblos originarios en el hemisferio norte, facilitando la recolección de los campos en otoño.

Hoy en día, más allá de su conexión con la agricultura, representa una oportunidad para millones de personas de detenerse y mirar al cielo, recordando la estrecha relación entre los ciclos naturales y la vida cotidiana.

¿Cuál es la hora exacta en la que se verá la Superluna de Cosecha en México?

De acuerdo con Star Walk, el portal interactivo de astronomía, la Superluna de Cosecha 2025 será visible el lunes 6 de octubre desde que caiga la noche en territorio mexicano, sin embargo alcanzará su máximo esplendor a las 9:48 pm, horario del centro de México.

A pesar de que esta Superluna llegará a su máximo esplendor su primera noche, seguirá siendo visible por los siguientes tres días, es decir, hasta el 9 de octubre.