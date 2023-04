Evento E3 es cancelado

El evento de verano más esperado por los fanáticos de los videojuegos, E3 , fue cancelado debido a la decisión de importantes compañías del sector como Nintendo, Microsoft y Ubisoft de no participar en él. A pesar de que se había programado su regreso en persona en Los Ángeles, después de la última edición en 2019, finalmente no se llevará a cabo.

Cancelan el E3

El E3 2023 tenía programados cuatro días, del 13 al 16 de junio, con una mezcla de días enfocados en la industria y días abiertos al público. Sin embargo, en las semanas previas a junio, surgieron señales preocupantes que hacían temer por el éxito del renacimiento de E3.

Un correo electrónico, verificado por IGN y dirigido a los empleados, reveló que E3 2023 "no generó el interés sostenido necesario para ejecutarlo de una manera que demostrara el tamaño, la fuerza y el impacto de nuestra industria".

Al respecto, en un correo electrónico al medio especializado The Verge, Kyle Marsden-Kish, vicepresidente global de juegos en ReedPop, escribió:

"Esta fue una decisión difícil debido a todo el esfuerzo que nosotros y nuestros socios pusimos para que este evento se llevara a cabo, pero teníamos que hacer lo correcto para la industria y lo correcto para el E3. Agradecemos y entendemos que las empresas interesadas no tendrían demostraciones jugables listas y que los desafíos de recursos hicieron que estar en el E3 este verano fuera un obstáculo que no pudieron superar. Para aquellos que se comprometieron con el E3 2023, lamentamos no poder brindar el escaparate que se merecen y que esperan de las experiencias de eventos de ReedPop".

Marsden-Kish finalizó el correo electrónico asegurando que ReedPop y la ESA colaborarán en futuros eventos de E3, lo que sugiere que la convención podría volver en los próximos años.

Grandes ausencias en el E3 2023

En enero, IGN publicó que Microsoft, Nintendo y Sony no participarían en el evento, y posteriormente Nintendo y Microsoft confirmaron su ausencia.

Durante una llamada de ganancias en febrero, el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, sugirió que E3 podría no tener lugar, sin embargo, ReedPop confirmó a The Verge que el evento seguía adelante. Ubisoft más tarde anunció que asistiría, pero luego cambió de opinión. En marzo, IGN informó que Sega y Tencent también se saltarían el E3.

Dicho esto, junio todavía está listo para estar repleto de noticias sobre juegos. El Summer Game Fest de Geoff Keighley se llevará a cabo el 8 de junio, y el componente de Play Days en persona regresará este año, informa IGN.

La exhibición anual de Xbox de Microsoft y su espectáculo centrado en Starfield están programados para el 11 de junio, y el Ubisoft Forward Live en persona de Ubisoft está programado para el día siguiente, el 12 de junio.

