Ingeniero mexicano busca apoyo para viajar al espacio

A través de redes sociales, Diego Pérez Reyes, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Autónomo de México (ITAM), pidió el apoyo de la comunidad y de los mexicanos para viajar al espacio y hacer realidad su sueño de pisar Marte.

¿Qué es la Misión Unity de SERA?

Actualmente, Diego está participando en la convocatoria para formar parte de la "Misión Unity" de la Space Exploration and Research Agency (SERA), un ambicioso programa internacional que busca formar y preparar a jóvenes líderes de excelencia para la exploración espacial.

SERA Space es una agencia espacial internacional enfocada en la investigación y exploración espacial que, en colaboración con la empresa Blue Origin, fundada por el empresario Jeff Bezos, busca democratizar el acceso al espacio y los viajes espaciales a través de un concurso global.

Para llevar a cabo la misión, se necesitan seis personas de alrededor del mundo, por lo que el concurso consta de una selección muy reñida. Los participantes (los perfiles más destacados en el ámbito) deben ganar puntos por interacciones en redes sociales para ser seleccionados como embajadores de sus naciones.

Diego Pérez Reyes y su trayectoria como astronauta análogo

Originario de "El Farallón" en el municipio de Actopan en Veracruz, Diego Pérez Reyes, de 25 años, es un ingeniero mecatrónico, astronauta análogo y emprendedor mexicano. Diego fue reconocido como el "astronauta análogo más joven del mundo" y ha participado en diversas misiones planetarias análogas clave:

- Misión en la estación LunAres Research Station en Polonia, 2021.

- Misión en la Advanced Space Academy (ASA).

Es ingeniero por la ITAM y ha participado en iniciativas de computación cuántica y ciencia de datos. También cuenta con experiencia avanzada en ingeniería de software integral, inteligencia artificial, aprendizaje automático, computación cuántica y ciencia de materiales. Su objetivo es impulsar la ciencia planetaria y la adaptación humana a Marte.

Durante su preparación, Diego ha recibido entrenamiento en instalaciones de la NASA, mediante la realización de vuelos acrobáticos soportando más de siete fuerzas G, ha recibido entrenamiento de hipoxia, ha practicado buceo con el fin de simular la gravedad lunar, ha realizado vuelos en simuladores espaciales avanzados y ha utilizado los trajes presurizados que llevan los astronautas.

Cómo apoyar a Diego en su camino hacia el espacio

Para ser seleccionado para el vuelo suborbital, Diego debe generar interacciones a través de sus redes. Para ello, necesita el apoyo de su comunidad de seguidores. Para apoyarlo, puedes seguir estos pasos:

- Únete a su comunidad: ingresa a sus perfiles en redes sociales: Instagram, X o TikTok, luego accede al enlace que tiene anclado en su biografía y regístrate para formar parte de su comunidad y acumular puntos que cuentan como "votación" en las fases de selección.

- Comparte su contenido: difunde sus videos y publicaciones en plataformas como TikTok o Youtube con familiares y amigos, para aumentar la visibilidad y el alcance de su perfil.

- Sigue sus redes sociales: mantente al tanto de sus actualizaciones en sus perfiles (@astrodiegoperez) para conocer las instrucciones precisas de cada fase de la convocatoria.