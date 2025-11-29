Eventos astronómicos de diciembre 2025

Diciembre es el mes con las noches más largas de todo el año, lo que lo convierte en una de las mejores épocas para mirar hacia arriba y admirar los maravillosos espectáculos astronómicos que el cielo nos ofrece.

Este mes se ha perfilado como uno de los periodos con eventos nocturnos que aseguran un cierre con broche de oro para este 2025.

Entre lluvias de estrellas, la Superluna Fría, el solsticio de invierno y más, diciembre conmoverá a los amantes de la astronomía y deslumbrará a aquellos curiosos que volteen al cielo, ofreciendo una variedad de fenómenos que invitan también a reflexionar en el año transcurrido.

¿Cuáles son los eventos astronómicos de diciembre de 2025?

Superluna Fría

La noche del jueves 4 de diciembre la Luna llena iluminará el cielo nocturno, sin embargo, no se trata de un plenilunio tradicional, sino de una Superluna.

Conocida en algunas partes como "Luna Fría", esta superluna se produce en el momento en que la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra -llamado perigeo-, haciéndola visiblemente más grande y brillante que una Luna llena convencional.

De acuerdo con la Revista UNAM Global, esta Superluna Fría se verá un 7.9 % más grande y 15 % más brillante que una Luna llena promedio, y es la última de 3 superlunas consecutivas que el cielo mexicano vio, dándose la primera en octubre y la segunda en noviembre de 2025.

Mercurio en su mejor momento

El 7 de diciembre, Mercurio alcanzará su mayor elongación oeste, es decir, su punto de máxima separación aparente del Sol.

Este será el mejor momento del año para observar al planeta. En zonas de baja contaminación lumínica podrá verse mejor y el momento indicado para buscarlo es justo antes del amanecer, hacia el horizonte este-sureste.

Luna y Júpiter

El mismo domingo 7 de diciembre, la Luna se acercará a Júpiter en la constelación de Géminis. Este acercamiento será visible en el territorio mexicano durante la noche. El brillo de ambos astros será inconfundible, incluso en condiciones con demasiada iluminación, ya que Júpiter es el segundo planeta más brillante y la Luna contará todavía con un 89% de iluminación.

Lluvia de estrellas Gemínidas

De acuerdo con la misma fuente, entre el 13 y el 14 de diciembre, el cielo nocturno se llenará de destellos con la lluvia de meteoros Gemínidas, una de las más activas y coloridas del año.

Alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2:00 de la madrugada, momento en el que podrán observarse hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones óptimas.

Las Gemínidas se originan en el asteroide (3200) Phaethon, y suelen caracterizarse por tener trayectorias lentas y colores intensos, que van del blanco al verde.

Luna nueva

El 20 de diciembre, a las 19:43 horas (horario del centro de México), entrará en su fase la Luna nueva. Esto traerá consigo las noches más oscuras del mes y generará las mejores condiciones para apreciar otros objetos que requieren de cielo profundo, como la galaxia de Andrómeda, el cúmulo de las Pléyades y las nebulosas de Orión y de Tauro.

Solsticio de invierno

Será el día más corto del año, con menos de 11 horas de luz en gran parte de México y marca el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte.

¿Qué más observar en diciembre?

Lluvia de meteoros Úrsidas

Esta segunda lluvia de meteoros se dará entre el 22 y 23 de diciembre. Aunque se verá menos intensa que las Gemínidas, contando con 5–10 meteoros por hora, la cercanía de la Luna Nueva hará que existan excelentes condiciones para su observación.

Conjunciones de fin de año

· 27 de diciembre: La Luna menguante se acercará a Saturno y también a Neptuno (visible solo con telescopio).

· 31 de diciembre: La Luna creciente pasará cerca del cúmulo de las Pléyades, cerrando el año astronómico.