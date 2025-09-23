Acuerdo preliminar para mantener a TikTok en Estados Unidos

El futuro de TikTok en Estados Unidos está luciendo más claro, y es probable que los usuarios no tengan que descargar una nueva aplicación para acceder a ella.

Tras meses de negociaciones entre la Administración Trump y China respecto a las operaciones en EU de la popular app de videos cortos, ambas partes han llegado a un acuerdo preliminar. Bajo el acuerdo, los inversionistas existentes y un grupo de nuevos inversionistas estadounidenses, entre ellos la firma de capital privado Silver Lake y la firma de computación en la nube Oracle, poseerían en conjunto alrededor del 80% de la compañía.

Se reentrenaría una nueva versión del algoritmo de recomendación de contenido de TikTok y, crucialmente, los usuarios podrían acceder al servicio a través de la misma aplicación que han estado usando. Se anticipa que el Presidente Trump apruebe el marco mediante una orden ejecutiva que declare que cumple con los requisitos de la ley a finales de esta semana, de acuerdo con un alto funcionario de la Casa Blanca. El funcionario confirmó los detalles del acuerdo, publicados en The Wall Street Journal y otros medios la semana pasada.

A continuación brindamos un resumen de lo que sabemos sobre el acuerdo:

¿Quién controlaría TikTok en Estados Unidos?

Bajo los términos del acuerdo, se crearía una nueva entidad para operar TikTok en Estados Unidos. Un consorcio de inversionistas nuevos, incluyendo a la firma de capital privado Silver Lake y Oracle, poseería aproximadamente la mitad. Inversionistas existentes, como la firma corredora Susquehanna International, poseerían alrededor del 30%. La participación de ByteDance, matriz de TikTok, se reduciría a menos del 20% para cumplir con una ley del 2024 que exige que la empresa forje un acuerdo o deje de operar en Estados Unidos.

En una entrevista con Fox News el domingo, Trump dijo que Michael Dell estaba "involucrado" en el acuerdo y que Lachlan Murdoch y Rupert Murdoch también "probablemente estarían en el grupo". Lachlan Murdoch es presidente de News Corp, propietaria del Journal, y presidente ejecutivo y director ejecutivo de Fox Corp, matriz de Fox News. Una persona familiarizada con el asunto afirmó que cualquier inversión en TikTok provendría de Fox Corp.

¿Cómo funcionaría el nuevo algoritmo?

ByteDance copiaría el algoritmo que utiliza para recomendar contenido a los usuarios y luego se lo arrendaría a la nueva entidad, dijeron el funcionario y fuentes cercanas. La compañía entonces recrearía el algoritmo para los consumidores bajo la supervisión de Oracle y el Gobierno estadounidense.

Los legisladores llevan años expresando su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno chino pueda controlar el contenido que 170 millones de usuarios estadounidenses ven en TikTok bajo la estructura actual. La presión por prohibir la aplicación se intensificó tras el ataque del 7 de octubre del 2023 contra Israel, cuando se mostró a los legisladores estadounidenses una investigación que demostraba que los videos con hashtags pro palestinos obtenían muchas más visualizaciones que aquellos con hashtags pro israelíes. Seis meses después, el Congreso aprobó una ley que prohibía la aplicación o obligaba a su venta.

¿Qué pasa con los datos de los usuarios?

Cofundada por Larry Ellison, aliado de Trump, Oracle seguiría protegiendo los datos de los usuarios estadounidenses bajo este acuerdo. China no podría acceder a ellos, dijeron el funcionario y fuentes. El posible acceso chino a los datos de los usuarios estadounidenses ha sido otra preocupación para los funcionarios en Washington desde la primera Administración Trump.

¿Se le está pagando al Gobierno por arreglar el trato?

Sí, se anticipa que el Gobierno estadounidense reciba una comisión multimillonaria por facilitar el acuerdo. Sería el más reciente en una serie de acuerdos de la Administración Trump con empresas del sector privado que han suscitado inquietud entre abogados y expertos en ética.

¿Ya se concretó el acuerdo?

No. Aunque hay un marco inicial, ambas partes deben ultimar los detalles, superar los obstáculos legales y definir el grupo final de inversionistas. Liu Pengyu, vocero de la Embajada de China en Washington, calificó el acuerdo como "un consenso sobre el marco básico". Añadió: "El Gobierno chino examinará y aprobará los asuntos relevantes relacionados con TikTok, como la exportación de tecnología y el uso autorizado de la propiedad intelectual, de conformidad con las leyes y regulaciones pertinentes".

¿Cuándo se concretará y cuándo se implementarán estos cambios?

No está claro. Trump está extendiendo 120 días más el plazo para que TikTok llegue a un acuerdo, dijo el funcionario. Anteriormente había extendido el plazo hasta diciembre, la más reciente de varias prórrogas.

¿Cómo sería el consejo directivo de la entidad?

La nueva entidad creada mediante el acuerdo tendría un consejo directivo de siete miembros, y ByteDance podría elegir a uno. El miembro de la junta designado por ByteDance quedaría excluido del comité de seguridad de la compañía.

¿Cómo llegamos a este punto?

Estados Unidos y China lhan estado negociando desde enero, cuando Trump afirmó que quería encontrar un acuerdo para salvar a TikTok. Tras intentar prohibir TikTok durante su primer mandato, utilizó la aplicación durante las elecciones del año pasado para llegar a los jóvenes votantes, persuadido en parte por su hijo Barron y otros patrocinadores, como Kellyanne Conway, asesora principal durante su primer mandato y quien ha trabajado en nombre de aliados de TikTok para promoverla.

Esta saga que se ha prolongado durante años ha frustrado a muchos en Washington, a quienes les preocupa que el complejo acuerdo no resuelva los problemas de seguridad.

