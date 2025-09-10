Nuevos hallazgos del rover de la NASA en Marte sugieren posibles signos de vida antigua

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU.

El explorador Perseverance de la NASA en Marte ha descubierto rocas en un canal de río seco que podrían contener signos potenciales de vida microscópica antigua, informaron los científicos el miércoles.

Subrayaron que se necesita un análisis a profundidad de la muestra que recogió el Perseverance —idealmente en laboratorios en la Tierra— antes de llegar a cualquier conclusión.

Aunque reconoció que el más reciente análisis "ciertamente no es la respuesta final", Nicky Fox, jefa de la misión científica de la NASA, dijo que es "lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte".

Recorriendo Marte desde 2021, el rover no tiene la capacidad directa para detectar vida, pasada o presente. En su lugar, lleva un taladro para penetrar en las rocas, y tubos para contener las muestras recogidas de lugares considerados más adecuados para albergar vida hace miles de millones de años. Las muestras están esperando a ser enviadas de regreso a la Tierra, un ambicioso plan que se encuentra suspendido mientras la NASA busca opciones más baratas y rápidas.

Llamándolo un "descubrimiento emocionante", un par de científicos que no participaron en el estudio —Janice Bishop del Instituto SETI y Mario Parente de la Universidad de Massachusetts, campus Amherst— señalaron rápidamente que los procesos no biológicos podrían ser responsables.

"Esa es parte de la razón por la que no podemos llegar tan lejos como para decir: ´¡Ajá, esta es una prueba positiva de vida!´", dijo el investigador principal Joel Hurowitz, de la Universidad de Stony Brook a The Associated Press. "Todo lo que podemos decir es que una de las posibles explicaciones es la vida microbiana, pero podría haber otras formas de crear este conjunto de características que vemos".

De cualquier manera, Hurowitz dijo que es el mejor y más convincente candidato hasta ahora en la búsqueda del rover de posibles signos de vida de hace mucho tiempo. Fue la muestra número 25 de las 30 que se han recolectado hasta el momento. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature.

"Sería increíble poder demostrar de manera concluyente que estas características fueron formadas por algo que estaba vivo en otro planeta hace miles de millones de años, ¿verdad?" dijo Hurowitz. Pero incluso si ese no es el caso, es "una lección valiosa en todas las formas en que la naturaleza puede conspirar para engañarnos".

Recolectada el verano pasado, la muestra proviene de lodolitas rojizas ricas en arcilla en Neretva Vallis, un canal de río que una vez llevó agua al cráter Jezero. Este afloramiento de roca sedimentaria, conocido como la formación Bright Angel, fue examinado por los instrumentos científicos del Perseverance antes de que saliera el taladro.

Junto con el carbono orgánico, una base de la vida, Hurowitz y su equipo encontraron diminutas motas, apodadas semillas de amapola y manchas de leopardo, que estaban enriquecidas con fosfato de hierro y sulfuro de hierro. En la Tierra, estos compuestos químicos son los subproductos cuando los microorganismos devoran materia orgánica.

"No hay evidencia de microbios en Marte en la actualidad, pero si alguno hubiera estado presente en el Marte antiguo, ellos también podrían haber reducido minerales de sulfato para formar sulfuros en un lago como ese en el cráter Jezero", escribieron Bishop y Parente en un editorial adjunto.

No hay evidencia de vida actual en Marte

pero la NASA ha enviado durante décadas naves espaciales a Marte en busca de ambientes acuáticos pasados que podrían haber sustentado vida.

Cuando el Perseverance se lanzó en 2020, la NASA esperaba que las muestras regresaran a la Tierra a principios de la década de 2030. Pero esa fecha se aplazó a 2040 a medida que los costos aumentaron a 11.000 millones de dólares, deteniendo los esfuerzos de recuperación.

Hasta que naves espaciales, robóticas o con astronautas, saquen las muestras de Marte, los científicos tendrán que depender de sustitutos terrestres y experimentos de laboratorio para evaluar la viabilidad de vida marciana antigua, según Hurowitz.

El administrador en funciones de la NASA, Sean Duffy, dijo que los presupuestos y el tiempo dictarán la mejor manera de proceder, e incluso planteó la posibilidad de enviar sofisticados equipos a Marte para analizar las muestras directamente en el planeta rojo. "Todas las opciones están sobre la mesa", dijo.