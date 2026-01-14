¿Cuántos Eclipses habrá en 2026? Conoce sus fechas exactas

El 2026 será un año cargado de una gran variedad de eventos astronómicos que lograrán llamar la atención de millones de amantes de la astronomía.

Entre lluvias de estrellas, vibrantes plenilunios y místicos eclipses solares, será una vuelta al sol llena de sorpresas y espectáculos para recordar por toda una vida.

¿Cuántos eclipses habrá en 2026?

Los eclipses suelen ser uno de los fenómenos astronómicos más esperados, no solo por los fans de los cuerpos celestes, sino por una gran cantidad de gente, principalmente por el asombro, la curiosidad y la magia que despiertan.

Estos serán todos los eclipses que harán del cielo su escenario durante el este 2026:

Eclipse solar anular

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, el 17 de febrero habrá un eclipse solar anular. Lamentablemente, la fase de "anillo de fuego" únicamente será visible en ciertas partes remotas del mundo, como la Antártida.

· Fecha: 17 de febrero

· Hora de inicio: 9:56 GMT

· Hora de final: 14:27 GMT

Eclipse lunar total

En marzo, la Luna se tonará roja gracias a un eclipse lunar total. Este fenómeno podrá verse desde diversas partes de Europa, Asia, Australia, América del Norte y América del Sur, el Ártico y la Antártida.

· Fecha: 3 de marzo

· Hora de inicio: 8:44 GMT

· Hora de final: 14:22 GMT

Eclipse solar total

Este eclipse solar total cruzará Groenlandia, Islandia, Portugal y España, donde los afortunados en esta franja de lugares podrán ver el Sol completamente cubierto por la Luna. En la mayor parte de Europa, el eclipse será parcial y el sol quedará principalmente oculto, ofreciendo un espectáculo impresionante.

· Fecha: 12 de agosto

· Hora de inicio: 15:34 GMT

· Hora de final: 19:57 GMT

Eclipse lunar parcial

El último eclipse del año tendrá lugar en agosto y será un eclipse lunar parcial profundo. Esto significa que el 96% de la Luna entrará en la sombra de la Tierra, haciéndola adquirir un tono naranja oscuro en lugar del conocido rojo intenso de un eclipse total.

Este fenómeno podrá observarse completamente desde América del Norte y del Sur, visible al salir la Luna en el Pacífico central, y al ponerse la Luna en África, Europa y Oriente Medio.

· Fecha: 28 de agosto

· Hora de inicio: 01:23 GMT

· Hora de final: 07:01 GMT