iPhone 17 Pro y iPhone Air: lo último en tecnología móvil de Apple

Apple presentó sus nuevos modelos de iPhone, entre ellos el 17, el iPhone 17 Pro con cambios en el diseño de las cámaras y una nueva generación: el iPhone Air.

Durante la presentación en Cupertino, California, la compañía dijo que el iPhone 17 Air será "poderoso y delgado".

El grosor será de 5.6 milímetros y el tamaño de la pantalla es de 6.5 pulgadas.

Los colores son Space Black, Cloud White, Light Gold y Sky Blue.

"Es el iPhone más delgado que se ha hecho", destacó John Ternus, Ingeniero de Hardware.

Tendrá 80% titanio reciclado.

El Chip para este modelo es el A19 Pro, que mejora funcionalidades.

"De hecho, el iPhone Air es nuestro iPhone con mayor eficiencia energética hasta ahora", dijo Tim Millet, Vicepresidente de Arquitectura de Plataforma.

La cámara será de 48 Megapixeles.

Habrá cuatro lentes comenzando con el de 26 milímetros, y después 28 mm, 35 mm y 52 mm.

"El iPhone Air es una innovación total, diseñado para quienes buscan un rendimiento profesional en un dispositivo increíble y valoran el diseño y la tecnología Air", afirmó Cook.

Iniciarán con 256 gigas de almacenamiento.

En tanto, el modelo Pro, que cambia su diseño en la parte trasera, tendrá "las mejores cámaras que se han hecho".

Las tres cámaras por primera vez de 48 Megapixeles.

Una de las cámaras es la principal, otra con ultra apertura y la otra con telefoto.

Habrá un iPhone 17 Pro, color naranja, plateado y azul.

Estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.

Al abrir el evento, Tim Cook, director ejecutivo de la compañía, afirmó que para ellos el diseño no es solo cómo se ve y se siente, sino cómo funciona.

Los modelos del iPhone 17 Pro contarán con cuerpo de aluminio y refrigeración avanzada por cámara de vapor.

La refrigeración por cámara de vapor del iPhone 17 Pro utiliza una cámara sellada con un líquido (generalmente a base de agua) que se evapora al calentarse, absorbiendo el calor de componentes como el procesador.

El vapor se propaga, enfría y condensa, liberando el calor de forma más eficiente que con los métodos tradicionales. Esto ayuda a prevenir el sobrecalentamiento durante tareas intensivas.

"Gestionamos la potencia y la temperatura de la superficie para garantizar que el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max siempre ofrezcan un rendimiento excepcional, además de comodidad al tacto.

"El corazón de la nueva gestión térmica es una cámara de vapor diseñada por Apple. El agua ionizada está sellada dentro de la cámara de vapor, que se integra con láser en el chasis de aluminio, lo que permite un mayor rendimiento de la cámara de vapor, que se disipa por el cuerpo de aluminio", explicó Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple.

En México, el iPhone 17 Pro Max tendrá un costo de $30,999 en la versión de 256GB.

El iPhone Air costará $25,999 en la versión de 256GB.

El iPhone 17 se encuentra en $19,999 a partir de 256GB.

Incluyen traducción en vivo en Air Pods

Al presentar los nuevos Air Pods Pro 3, se anunció la "Traducción en Vivo", que permitirá a los usuarios escuchar lo que oyen con una traducción simultánea.

Según Tim Cook, líder de la compañía, el dispositivo permitirá una experiencia de usuario desde una configuración sencilla hasta una calidad de sonido increíble para trabajar con todos sus productos.

De acuerdo con la presentación, tendrán una cancelación de ruido 4 veces más efectiva.

El dispositivo tendrá 4 horas más que la generación previa.

Estarán disponibles el 19 de septiembre.