¿Cómo atraer colibríes a tu jardín? Conoce qué tipos de flores usar

Los colibríes son una especie de ave que pertenece a la familia Trochilidae. Cautivan a todos con su belleza debido a su pequeño tamaño, colores brillantes y deslumbrantes, su pico largo y delgado.

También exhiben plumaje iridiscente o metálico en el cuello y largas colas bifurcadas.

En los últimos meses se han viralizado diversos videos en redes sociales de algunas personas que tienen bebederos para colibríes o personas que ya cuentan con un jardín especial para que estas hermosas aves encuentren un nuevo hábitat.

Sin embargo, según el sitio web "PROMESA", menciona que los bebederos para colibríes son perjudiciales para esta especie, ya que los colibríes se alimentan del néctar de las flores, y en este caso para estos bebederos se utilizan néctares artificiales que tienen colorantes elaborados con petroquímicos que podrían ser cancerígenos y nocivos para la salud de estos animales.

Es por eso que aquí te diremos cuáles son las flores apropiadas para colocar en tu jardín y reemplazar los bebederos artificiales que ponen en riesgo la salud de esta especie.

¿Cómo atraer colibríes a tu jardín?

El sitio web "Pennsylvania Horticultural Society", menciona el tipo de flores adecuadas para colocar en los jardines si se desea atraer a los colibríes y brindarles un lugar seguro para alimentarse e incluso para habitar.

Si quieres atraer colibríes a principios de temporada en la llegada de primavera estas son las flores que debes de colocar:

Bignonia capreolata 'Dragon Lady': es una enredadera semiperenne, que contiene flores tubulares de color rojo anaranjado y se da principios de mayo, lo que la convierte en una excelente fuente de alimento inicial para los colibríes que regresan.

Carolina Jessamine (Gelsemium sempervirens 'Margarita') : otra enredadera trepadora que crece a pleno sol, está cubierta de muchas flores tubulares de color amarillo brillante desde abril hasta mayo.

RedBuckeye (Aesculus pavia ) : este es un árbol que contiene una flor de racimos verticales de color rojo brillante, que prosperan tanto en el sol como en la sombra.

Aquilegia canadensis (Aquilegia canadensis ): esta planta contiene pétalos rojos reflejados y un centro amarillo.

Estas son algunas plantas que también atraen a los colibríes:

Bálsamo de abeja (Monarda didyma 'Jacob Cline'): una planta de rápida propagación que se da a mediados de verano contiene flores rojas tubulares,crecen hasta 4-5 pies de alto, el bálsamo de abeja no solo es el favorito de los colibríes, sino que también es resistente a los ciervos.

Flor Cardenal (Lobelia cardinalis): esta planta florece en verano con espigas de flores rojas, prospera en suelos húmedos y saturados.

Spigelia marilandica (Indian Pink): esta planta presenta flores tubulares de color rojo brillante con puntas amarillas curvadas, perfectas para pleno sol o sombra.

Algodoncillo mariposa (Asclepias tuberosa): esta planta atrae tanto a los colibríes como a las mariposas monarca por sus llamativas flores de color naranja.

Si también quieres que los colibríes encuentren un hábitat en tu jardín, estos son algunos de los arbustos y enredaderas que debes tener:

Madreselva sureña (Diervilla sessilifolia): es un arbusto que tiene flores amarillas tubulares.

Azaleas de llama (Rhododendron austrinum): florece de mayo a junio con fragantes flores de color naranja y amarillo.

Azalea de hojas de ciruelo (Rhododendron prunifolium): florece a fines del verano con flores anaranjadas y rojas.